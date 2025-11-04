Chiclana: El Rey Gaspar, símbolo de generosidad y solidaridad

Estimado Sr. Alcalde, Sr. Delegado de Fiesta y Sres. y Sras. de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana de la Frontera.

Nosotros, los vecinos del Coviran de Juan Luis de la C/ Corredera de nuestra localidad, nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar que se reconozca y proclame a JUAN LUIS AGÜERA BUTRÓN, como Rey Mago de elección popular de la Navidad 2025/2026.

Durante años, JUAN LUIS ha demostrado un compromiso ejemplar con sus clientes y vecinos, proporcionando apoyo y asistencia a aquellos que lo necesitaban. Su supermercado ha sido un pilar fundamental en nuestra zona, no solo como un lugar de compra, sino también como un punto de encuentro y solidaridad.

JUAN LUIS tenía una clientela muy grande, pero dentro de esa clientela, habían familias que se llevaban los mandados fiados, apuntados en la “libreta de Juan Luis”; familias en épocas de paro, familias que no llegaban a fin de mes, familias con trabajos precarios, familias con hijos estudiando, época apretadas hasta que los hijos terminaban sus estudios, épocas de varias crisis de nuestro país. Las puertas de la tienda siempre estuvieron abiertas y JUAN LUIS siempre con buena cara, humilde, sencillo, educado y respetuoso y decía “no te preocupes, ya lo pagarás” y te recordaba los alimentos de primera necesidad para que no se te olvidase ninguno.

JUAN LUIS salía con su furgoneta antes del amanecer para traer de los almacenes a sus vecinos y clientes los mejores precios y las mejores ofertas. Si le pedías un producto por la mañana, por la tarde ya lo tenías y si le pedías un producto por la tarde a la mañana siguiente ya estaba en la tienda.

Cuando llegó la Pandemia, como no podía ser de otra forma, JUAN LUIS se portó extraordinariamente con todos sus clientes. Teniendo el patio y el almacén lleno de víveres hasta arriba, no faltándole ni un solo producto a ningún vecino ni cliente. Si los vecinos y clientes lo llamaban y le pedían los mandados por teléfono, se los llevaba a la puerta de su casa. No cerró ni un solo día, no le faltó a ningún vecino o cliente ningún producto porque él se preocupó de que no le faltara.

Ayudó al Ayuntamiento en plena Pandemia con los bonos sociales, atendiendo a una cantidad de clientes mayor, demostrando de nuevo la gran persona que es JUAN LUIS.

Los vecinos y clientes podríamos escribir mil y una anécdotas de JUAN LUIS, todas buenas y gestos buenos; pero para ello necesitaríamos un libro.

Los vecinos de C/ Corredera, C/ Álamo, C/ Nueva, C/ San Martín, C/ Larga, Plaza Mayor y colindantes, C/ Fierro, C/ Sin Salida, C/ Colón, C/ Huerta Chica y colindantes y C/ Francisco Ignacio; solicitamos al Sr. Alcalde, Sr. Delegado de Fiestas y Sres. y Sras. de la Asociación de Reyes Magos que JUAN LUIS AGÜERA BUTRÓN sea elegido como Rey Mago popular de la Navidad 2025/2026 en reconocimiento público por su generosidad y solidaridad con el pueblo de Chiclana durante los 50 años que ha estado en la tienda de la C/ Corredera.

Reciban un cordial saludo de los vecinos de Juan Luis.