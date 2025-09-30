Chiclana: Recepción a la nueva junta directiva de la AVV Costa Sancti Petri

El alcalde de Chiclana, José María Román, acompañado de los tenientes de alcalde, Ana González y José Vera, mantuvo recientemente una reunión con la nueva junta directiva de la Asociación de Vecinos Costa Sancti Petri, en un encuentro en el que estuvieron presentes por parte del colectivo vecinal su presidente, Ricardo Chamorro Rodríguez; así como el vicepresidente, Javier Delgado Quilez; la tesorera, Maite López Cano; la secretaria, Pilar Aragonés San Pedro; y los vocales Domingo Martín Corriente y Cati Sánchez Martín.

Esta reunión, celebrada en Alcaldía, sirvió para la presentación de esta ante el gobierno municipal, así como para abordar distintos asuntos de interés vecinal, entre ellos, todos los relacionados con el tráfico y la movilidad en la urbanización, así como el mantenimiento de la misma.

“Agradecer a la nueva junta directiva, que preside Ricardo Chamorro, su predisposición al diálogo y a la colaboración con este Ayuntamiento para lograr los objetivos que se plantea, siempre pensando en el beneficio de la convivencia de los vecinos de la urbanización”, comentó el alcalde, quien añadió que, “desde el gobierno municipal, trabajaremos mano a mano con ellos para ayudar en la mejora de la zona”.