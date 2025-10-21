Chiclana, primer municipio andaluz en sumarse a ‘Turismo que suma’

El alcalde de Chiclana, José María Román, presidió hoy la Mesa del Turismo, que se desarrolló en las instalaciones del Centro de Interpretación del Vino y la Sal. En este encuentro estuvieron presentes la delegada municipal de Turismo, Manuela Pérez; el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli, así como representantes del sector hotelero, hostelero, empresarial, comercial y de deporte náutico del municipio.

A su finalización, se procedió a la presentación de la iniciativa ‘Turismo que suma’, un proyecto que tiene como objetivo impulsar un modelo comprometido con el bienestar de residentes y trabajadores y que aporte más valor al territorio.

Además, José María Román firmó el manifiesto de adhesión a esta iniciativa, que también pretende integrar bajo una misma visión compartida a empresas, administraciones públicas y asociaciones. Todo con el propósito de trabajar por un turismo mejor y recuperar la imagen en positivo del sector turístico.

“Hoy es un día importante y agradezco a Óscar Pirelli, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, su presencia aquí en Chiclana, porque vamos firmar un manifiesto de adhesión al proyecto ‘Turismo que suma’”, declaró el alcalde, quien recordó que la ciudad “es lo que es porque puso en marcha un modelo sostenible, que se ha afianzado con el paso de los años hasta el punto de tener el mejor resort de España y con una temporada alta cada vez más larga en el tiempo”.

Asimismo, subrayó que, “desde el sector, se debe tener en cuenta de forma importante los casi 4.000 empleos directos que se generan, así como todo lo que se mueve de forma indirecta”. “Es muy importante incorporarnos a ‘Turismo que suma’ porque si trabajamos bien en esta materia, tendremos mucho futuro y una gran calidad de vida”, reiteró el regidor chiclanero, quien agregó que “no podemos romper el equilibrio de la sostenibilidad”.

Por su parte, Óscar Pirelli afirmó que “Chiclana es el primer municipio de Andalucía en sumarse a esta iniciativa, que nace con la vocación de trabajar por un turismo mejor, tal y como nos lo reclama la ciudadanía”. Asimismo, añadió que “el turismo va a seguir creciendo en los próximos años, como nos indican los diferentes estudios, pero debemos ser capaces de atraer a aquellos clientes que generan mayor contribución”, para posteriormente alabar el esfuerzo de Chiclana “por intentar alargar la temporada turística”.

“No podemos olvidar que ya se ha adherido un 70 por ciento del sector turístico español al proyecto, que pretende contar a la sociedad las cosas

El manifiesto ‘Turismo que suma’ se resume en un decálogo que hace hincapié en ofrecer condiciones laborales que hagan que los trabajadores se sientan orgullosos del sector al que pertenecen, con un salario también emocional que promueva la conciliación y la carrera profesional, por poner algunos ejemplos.

Parte de conocer de forma rigurosa el posicionamiento del destino, escuchar la opinión constructiva de los residentes, preservar lo auténtico, lo que incluye desde recurrir a los proveedores de proximidad a que si se implantan tasas sean para mejorar la calidad de vida del residente y la experiencia turística; colaborar para evitar el intrusismo y las prácticas irregulares y descongestionar lugares frecuentados ofreciendo otros como alternativas.

Asimismo, el decálogo se fija en las energías renovables y en la reducción de las emisiones en todos los tramos del viaje, así como en potenciar el reciclaje y evitar el desperdicio alimentario. También refleja las aspiraciones a un gran pacto de Estado para que haya consensos que permitan que el sector y la sociedad avancen.