El PP acusa al gobierno local de presentar un presupuesto 'ficticio" y "opaco"

La concejala del Partido Popular, Ascensión Hita, denuncia la “falta de respeto y de absoluta opacidad del gobierno municipal de PSOE y Ganemos hacia la oposición”, respecto a la información ofrecida sobre el presupuesto municipal.

Indica que a preguntas concretas al delegado de Hacienda y Medio Ambiente, Joaquín Guerrero Bey, “su respuesta ha sido un no sabe no contesta. O directamente, cuando se le pregunta por el destino de unos 600.000 euros en Chiclana Natural, únicamente nos dice que es para mejora del servicio. Cualquier incremento del gasto en cualquiera de las delegaciones es para mejoras del servicio, según sus palabras”.

Esta ausencia de transparencia que denuncia el PP, “se muestra también en el hecho de que hemos pedido un documento fundamental para poder controlar, fiscalizar y analizar el presupuesto de 2019, que es el documento de ejecución del presupuesto actual. Hemos recibido un no por respuesta, porque dicen que ya tenemos suficiente información”.

La edil popular recuerda que “tenemos derecho a la información como oposición, pero como nos han dicho que no, así que lo hemos solicitado por Registro de Entrada. Esto muestra la opacidad y que el presupuesto esconde algo y no quiere darse a conocer a la oposición. Seguramente nos darán la información cuando ya no podamos estudiarla para debatir en el pleno de este viernes”.

Por otro lado, declara que “el alcalde, José María Román, presume que son los primeros presupuestos de la provincia que van a pleno, pero hay que decirle que el hecho de que todos los ayuntamientos lo hagan mal no quiere decir que Chiclana lo haga bien. Los presupuestos nunca han de ir a pleno en diciembre, porque así no estarán en vigor el 1 de enero. El presupuesto hay que llevarlo a pleno en octubre, para que tras cumplir con los plazos legales, puede ejecutarse nada más iniciarse el ejercicio en cuestión”.

Igualmente, para Hita “este presupuesto municipal tiene una característica especial, pues marcará lo que pueda hacer la Corporación municipal, pues van a ser ejecutados por el gobierno municipal actual y el que salga de las elecciones municipales de 2019. Este motivo justifica aún más si cabe la necesidad de transparencia hacia la oposición, algo que nos niegan Román y el PSOE”. En este sentido, el PP reconoce que “podemos únicamente hacer una valoración general, porque nos faltan datos”. Además. para los populares es un presupuesto “donde en el propio informe de Intervención se indica que va a incumplirse la regla de gasto, es decir, el tope de gasto que dicta la ley”.

Añade que “tampoco se cumple con el plan de pago a proveedores. A pesar de lo que diga Román de que paga en menos tiempo, lo que está haciendo es retrasar la tramitación de las facturas, con lo que de manera ficticia las facturas se abonan antes, cuando lo que se hace es tenerlas escondidas en un cajón y reconocerse mucho después”. Asimismo, Hita señala que “no hay que olvidar que Chiclana Natural, que era la principal morosa, con retrasos cercanos al año, ha sido dejada fuera de la consolidación del presupuesto”.

En resumen, para el PP “tenemos un presupuesto muy opaco, donde es mentira que se congelen las tasas y el IBI en 2019, porque en el pleno anterior se llevó la subida de las tasas de deportes y la de expedición de documentos. Otra mentira más de Román con sus ventas de humo para engañar a los chiclaneros”.