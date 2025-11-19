Chiclana: PP y Vox solicitan un informe municipal sobre el convenio del agua en Marquesado y Pago del Humo

PP y Vox reclamaron hoy un informe municipal acerca de la vigencia del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Chiclana y la Junta de Andalucía en el año 2005 sobre el ciclo integral del agua en Marquesado y Pago del Humo.

En su comunicado, Vox defendió ser la impulsora de esta medida y argumentó su unión con el Partido Popular, debido a que “para solicitar este documento era necesario el apoyo de, al menos, nueve concejales de la Corporación Municipal”, a la vez que mostró su confianza en que el informe aclare los pormenores del acuerdo. “Principalmente, si continúa vigente, cuáles son los detalles que han impedido avanzar en los compromisos contraídos con los vecinos y si se prevén soluciones alternativas para seguir avanzando”, declaró el portavoz del grupo municipal, Manuel Vela, para añadir, tal y como hizo el pasado 5 de octubre, que “es inaplicable”, debido a la situación urbanística del municipio.

Partido Popular

Por su parte, el Partido Popular, en una nota de prensa distinta a la formación de ultraderecha, se refirió a este convenio como “un documento que podría ser determinante para ejecutar las obras necesarias de abastecimiento y saneamiento en el extrarradio, donde miles de familias siguen sin acceso a agua potable y alcantarillado”, obviando nombrar en todo momento a la Junta de Andalucía, organismo donde gobierna su partido y con el que el Consistorio rubricó dicho compromiso.

Su portavoz municipal, Ascensión Hita, abogó por “alcanzar un gran pacto por la vivienda, con todas las fuerzas políticas, que permita abordar de forma consensuada los problemas históricos que arrastra la ciudad en materia de vivienda, servicios básicos y seguridad jurídica”.