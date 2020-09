El Partido Popular, a través del concejal Germán Braza, reclama “soluciones para las personas desempleadas de Chiclana, que siguen esperando que desde el Ayuntamiento se haga algo de todo lo prometido”. Braza afirma que “en la actualidad Chiclana tiene 2.375 parados más que hace un año, pues mientras en agosto de 2019 había 9.163 personas desempleadas, en el mismo mes de este año alcanzan las 11.538”.

El edil popular manifiesta que “hemos solicitado al Ayuntamiento en innumerables ocasiones que ponga en marcha los planes de empleo con alta en la Seguridad Social para intentar paliar esta situación, pero hacen caso omiso a nuestras peticiones”. Sobre este tema, asegura que “no entendemos como tanto el delegado de Fomento, Adrián Sánchez, como el propio alcalde, José María Román, permanecen impasibles ante estos datos que muestran la cruda realidad laboral de Chiclana”.

Para el Partido Popular “el empleo en estos momentos debe ser una prioridad del equipo de gobierno y deben poner en marcha de manera inmediata los planes de empleo municipales con altas en la Seguridad Social, ayudas directas a pymes y autónomos para pagar el alquiler y los gastos fijos e informar y ayudar a tramitar desde la Delegación de Fomento todas las subvenciones disponibles de todas las administraciones”.

Así, Germán Braza resalta que “los planes de empleo con alta en la Seguridad Social ya están incluidos en los presupuestos aprobados hace meses. Hablamos de una medida que sin duda vendría a calmar este incremento en las cifras del paro. Pero ese dinero sigue sin utilizarse”.

El Partido Popular de Chiclana advierte de que el alcalde, José María Román, “no piensa en los desempleados de Chiclana”. Y es que el gobierno local ha rechazado acogerse al Plan AIRE de la Junta de Andalucía para la creación de empleo “alegando falta de recursos económicos, cuando tiene presupuestado un millón de euros para planes de empleo que no pone en marcha, y el resto podría financiarlo con los ahorros producidos al no celebrarse la mayoría de las fiestas de Chiclana (Semana Santa, Feria de San Antonio, Juanillos...). No sabemos para qué reserva una partida para planes de empleo pero luego no la destina a fomentar la creación de empleo”.

La formación popular subraya que “choca que el Ayuntamiento no destine dinero a fomentar el empleo mientras luego derrocha en contrataciones de cargos de confianza en plena crisis económica”.