Chiclana: La Plaza de Las Bodegas acoge el 8 de noviembre la III Fiesta de la Butifarra

La Plaza de las Bodegas acogerá el próximo 8 de noviembre la tercera edición de la Fiesta de la Butifarra, en la que la ciudadanía podrá degustar de forma gratuita hasta 500 kilos de este producto. Así lo anunció la delegada municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez, quien compareció en rueda de prensa junto al responsable de la carnicería El Colinero, Blas Ramírez.

Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo promocionar uno de los productos típicos de Chiclana y que tiene su mayor exponente en los distintos puestos de carne ubicados en el Mercado de Abastos, así como en distintas carnicerías de la ciudad.

Además, los carniceros participan en un concurso para elegir a las cuatro mejores butifarras, que serán las que estén presentes el día de la fiesta en la Plaza de las Bodegas. Y, por otro lado, el público asistente podrá disfrutar de actuaciones musicales en directo, con el objetivo de dinamizar el centro durante toda la jornada.

Manuela Pérez destacó que uno de los objetivos principales es “apoyar a los productores locales de butifarra”, incidiendo que con estas iniciativas se apoya “al comercio y la hostelería”.

Por su parte, Blas Ramírez animó a todas las carnicerías a participar en esta fiesta.