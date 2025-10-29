Chiclana: ODA Y Fundación Vipren entregan los reconocimientos de la exposición del 50 aniversario del Náutico Sancti Petri

La Asociación Filatélica ODA y la Fundación Vipren han llevado a cabo la entrega de reconocimientos de la exposición con motivo del 50 aniversario del Club Náutico Sancti Petri, en un acto que se ha desarrollado en las instalaciones de esta entidad. En dicho evento estuvo presente la delegada municipal de Cultura, Susana Rivas, así como representantes de ls tres entidades. Además, las personas que han participado en la muestra recibieron un recuerdo de esta efemérides.

“Hace un mes inauguramos la exposición virtual que ODA y Fundación Vipren ponían en marcha por el 50 aniversario del Club Náutico Sancti Petri y hoy se reconoce el trabajo que se ha hecho por parte de todas las personas que han participado, a las que agradecemos su esfuerzo”, declaró Susana Rivas.

Por su parte, el presidente del club, Manuel Herrero, agradeció a la Fundación Vipren y a ODA la realización de un sello por el 50 aniversario del Club. “Hemos terminado el ciclo de conferencias con un éxito arrollador y vamos a seguir trabajando en ello, aportando todo lo que podemos a Chiclana”, dijo.

Asimismo, Manuel Manzorro aclaró que “la exposición es virtual y, por tanto, sigue vigente para el disfrute de la ciudadanía”, para añadir que “ODA está dispuesta a ayudar a todas las asociaciones, con el apoyo del Ayuntamiento, para fomentar nuestra ciudad”.

Finalmente, Miguel González subrayó que “la muestra ha sido un éxito, porque nos ha llegado colecciones de muchos puntos del planeta. Además, hemos tenido más de un millón de visitas en la página web de la Fundación Vipren” y felicitó “al Club Náutico por el aniversario y a ODA por su labor, así como al Ayuntamiento, que siempre nos ofrece su apoyo y cariño”.

Hay que recordar que con esta exposición filatélica se ha homenajeado y dado testimonio de medio siglo de historia del Náutico Sancti Petri y se han hecho con un escogido ramillete de colecciones del tema náutico-naval, relevantes trabajos hechos con paciencia y búsqueda incansable para dar sentido a los diversos tipos de coleccionismo.