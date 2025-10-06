Chiclana: La ocupación hotelera en septiembre fue superior al 90 por ciento en los hoteles de cuatro y cinco estrellas

La ocupación entre los hoteles y apartahoteles de cuatro y cinco estrellas del Novo Sancti Petri y La Loma se situó en el 90,33 por ciento a lo largo del pasado mes de septiembre, dato similar al registrado durante el mismo periodo de 2024, cuando fue del 90,83 por ciento. En este sentido, en cuanto a los establecimientos de cinco estrellas, que suponen un total de cinco, alcanzaron el 87,35 por ciento, un punto porcentual por debajo del pasado año.

Por su parte, los de cuatro estrellas tuvieron una media de ocupación del 92,91 por ciento, lo que significa un punto porcentual más que en septiembre de 2024. Asimismo, en cuanto a los de tres estrellas, que implica un total de siete negocios, el porcentaje llegó al 77,65; mientras que de dos estrellas estuvieron al 78,83 por ciento.

“Estos datos vienen a ratificar la consolidación de la oferta turística en Chiclana, un año más. Seguimos siendo el destino elegido por muchas personas, familias que buscan nuestras playas, pero también esa amplia oferta que nuestra ciudad ha generado y sigue generando para que el Destino Chiclana siga manteniendo los niveles de excelencia en todos los sentidos”, destacó la delegada municipal de Turismo Sostenible, Manuela Pérez, para agregar que “contamos con el sol y playas, pero también con la cultura, el ocio, el deporte y la gastronomía, que se han convertido en pilares fundamentales de nuestro municipio”.

Asimismo, la responsable de Turismo Sostenible y Fomento Económico recalcó que “estas cifras también contribuyen a alargar al máximo los contratos de los trabajadores en estos establecimientos”.

Oficinas de Turismo

En otro orden de cosas, las oficinas de información turística del centro, La Barrosa y Novo Sancti Petri atendieron un total de 2.903 consultas a lo largo de septiembre. De esta forma, la ubicada en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal recibió a .163 personas, que solicitaron información sobre planos/guía de Chiclana (580), transportes (51), cultura y ocio (23) o sobre la provincia (81) entre otros asuntos. Por su parte, la oficina del Novo Sancti Petri recibió a 726 turistas; mientras que el tercer punto de información, ubicado en la primera pista de la playa de La Barrosa, atendió 1.014 visitas.

“Es muy importante que los turistas que visitan nuestra localidad no solo se queden en los hoteles de la costa, sino que también se interesen por otros aspectos de Chiclana, como el centro, sus monumentos, oferta de ocio, restaurantes y espacios naturales”, expresó Manuela Pérez sobre este asunto, para poner el énfasis en “el trabajo de los técnicos municipales por seguir mejorando este servicio”.