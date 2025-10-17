Chiclana: Kapry protagoniza la exposición ‘Alegoría del Vino’

El alcalde de la ciudad, José María Román, inauguró ayer la exposición ‘Alegoría del Vino’, de Pedro Jesús Rodríguez ‘Kapry’. Un acto, en el que también estuvieron presentes el artista chiclanero, así como la primera teniente de alcalde, Ana González, y la delegada de Turismo Sostenible, Manuela Pérez.

Hay que destacar que se trata de una muestra bajo el prisma de que el vino no solo se bebe, también se contempla. Así, ofrece al público poemas visuales, en una experiencia que invita a mirar el vino como arte, como tradición y como tiempo hecho poesía. La exposición podrá visitarse hasta el 23 de noviembre.

José María Román destacó la capacidad de Kapry para congregar a personas alrededor de su obra, haciendo hincapié en la creatividad del artista, “que lo lleva a crear obras diferentes y con mucha personalidad”. Además, subrayó la importancia de que la administración cree espacios bonitos y atractivos, en el que tome parte el mundo del arte local. “En el caso de Chiclana, contamos con mucha calidad entre nuestros artistas y debemos mostrar lo que el territorio es capaz de ofrecer. Un ejemplo claro lo tenemos en Kapry”, declaró.

Kapry dio las gracias por la buena acogida de la exposición, para explicar que se llama ‘Alegoría del Vino’ porque “todas las obras son metáforas y entre todas componen la alegoría”.

Por último, Juan Carlos Rodríguez agradeció la disposición de Kapry por exponer su obra, una muestra que “participa de lo filosófico y hace que nos preguntemos muchas cosas”.