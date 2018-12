El PP censura al gobierno local por el cierre de hoteles en el Novo

El Partido Popular de Chiclana, a través del concejal José Manuel Lechuga, afirma que “con sólo dos hoteles abiertos en la temporada de invierno en el Novo Sancti Petri se confirma el fracaso total de la política de turismo del gobierno socialista en el Ayuntamiento de Chiclana”.

Lechuga manifiesta que “después de mucha palabrería y falso protagonismo, se confirma que sólo hay dos hoteles abiertos en el Novo Sancti Petri para la temporada de invierno, con el efecto negativo para el empleo”.

El edil popular resalta que “la lucha principal del Ayuntamiento debería ser alargar la temporada turística y acabar con la estacionalización, y cuando los hoteles echan el cierre en invierno se confirma el fracaso de la política municipal”.

En este sentido, desde el Partido Popular declaran que “con el alcalde, José María Román, siempre pasa que llega un día en el que la realidad lo pone en su sitio. Esto ha pasado nuevamente. La realidad es que no hay hoteles abiertos en el Novo y eso quiere decir que no hay trabajo”.Este hecho se une, según el PP, “a la falta de una programación planificada de formación, al cierre del Hotel Escuela Fuentemar, a la ausencia de formación para los demandantes de empleo, lo que en suma es un fracaso de la política turística del PSOE”.

Por otro lado, José Manuel Lechuga indica que “otro de los grandes fracasos del PSOE en turismo es la promoción del centro de Chiclana. La ciudad está de espaldas a las oportunidades turísticas por la mala gestión y la política trasnochada de Román y el PSOE. Es otro estrepitoso fracaso de la política turística del equipo de gobierno socialista”. Desde el PP consideran que “la apuesta por la desestacionalización y por facilitar el acceso al mercado laboral que ofrece el sector turístico hay que hacerlo con un trabajo y planificación seria, que mire tanto al Novo Sancti Petri como al centro, con una labor importante en materia formativa”.

Así, Lechuga insiste en que “cuando vemos que sigue la estacionalización, no podemos decir otra cosa que Román y el PSOE suman un nuevo fracaso y que han vuelto a mentir a la gente”. En este contexto, la formación popular cree que “lo que hay que hacer es trabajar con un objetivo claro: sacar rédito en la creación de empleo y potenciar la otra Chiclana, la que está por mostrar, porque el comercio y la hostelería de Chiclana necesitan eso”. Por último, el concejal del PP sentencia que “esta actitud del Ayuntamiento, que deriva en el cierre de casi todos los hoteles en el Novo Sancti Petri, demuestra que no se está luchando contra el paro y tiene su repercusión en las cifras del desempleo. El gobierno local no ha llevado a cabo ninguna iniciativa para que no se cierren los hoteles. Ni siquiera lo ha intentado y eso es lo más grave, porque la ciudadanía vota para que se luche por el interés general de Chiclana”.