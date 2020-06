El presidente de la Asociación Chiclanera de Hostelería, Vittorio Canu Marín, y la directora de la empresa de marketing digital Go On Consulting, Rocío González, han firmado un acuerdo de colaboración, que tiene como objeto reforzar la presencia en internet de los establecimientos de hostelería pertenecientes a la entidad.

Vittorio Canu, que se ha mostrado muy satisfecho con la mencionada rúbrica, ha declarado que “la actual situación ha puesto de relieve que el medio por excelencia para conectar con clientes y futuros clientes es Internet. Por eso, desde la asociación, entendemos que la presencia online para cualquier negocio es fundamental y el sector hostelero de Chiclana no iba a ser menos”.

Canu ha continuado diciendo que “con esta iniciativa, que tiene una duración de un año, ayudaremos a nuestros asociados a impulsar su negocio en internet” y los ha animado a participar, porque “la era digital es una realidad y debemos estar, debemos adaptarnos para sobrevivir”.

Por su parte, Rocío González ha afirmado que, “en Go On Consulting, estamos muy ilusionados con la idea de poner nuestro granito de arena en la reactivación de un sector tan importante y necesario como la hostelería para Chiclana y los chiclaneros, en este año, en el que la adaptación a la nueva era de internet y a los nuevos hábitos de consumo es imprescindible”.

Diseño web, posicionamiento, gestión de redes sociales, campañas de influencers, newsletters, diseño de estrategias de marketing digital, analítica, etcétera, son las herramientas que, a través de este acuerdo, Go On Consulting ofrece a los establecimientos hosteleros a un precio rebajado y exclusivo.

Al respecto, la directora de la firma de marketing digital con sede en Chiclana ha señalado que “contar con una web con contenidos de valor, bien estructurados y organizados, favorece que un restaurante aparezca entre los primeros resultados de los buscadores”.

Para añadir que “en una ciudad como Chiclana, que es un destino turístico por excelencia a nivel internacional, conseguir que un negocio aparezca identificado en los mapas de búsqueda, es fundamental, de ahí la importancia de reforzar la geolocalización de los establecimientos, de tal manera que el usuario pueda elegirlo por proximidad y preferencias por encima de otros”.

Asimismo, Go On Consulting está especializada en reseñas y opiniones de los usuarios en internet, un factor decisivo y esencial a la hora de que un futuro cliente se decida por un determinado negocio. Su correcta gestión, tanto de las positivas como de las menos favorables, “ofrece la oportunidad de solucionar posibles incidencias, así como demostrar nuestro interés en atender a los clientes y futuros clientes adecuadamente y ofrecerles el mejor servicio” ha subrayado Rocío González, para finalizar diciendo “la mejor recompensa a un trabajo bien hecho es un cliente satisfecho”.

Go On Consulting tiene una amplia y exitosa experiencia en el posicionamiento de negocios locales, usando todos los medios que la red ofrece. Además, es Google Partner, que le acredita como experta en el uso y optimización de las diversas plataformas y herramientas, que el gigante de intenet considera imprescindibles para posicional una empresa. “Los negocios deben saber qué quieren sus clientes, en Go On Consulting, sabemos lo que quiere Google”, ha aseverado su directora.