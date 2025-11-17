Chiclana homenajea a Rancapino en el Día de las Gitanas y los Gitanos Andaluces

Con motivo de la conmemoración el próximo sábado, 22 de noviembre, del Día de las Gitanas y Gitanos Andaluces, el Ayuntamiento de Chiclana ha organizado distintas actividades a lo largo de esta semana. Así lo anunció hoy el delegado municipal de Minorías Étnicas, Francis Salado, quien compareció en rueda de prensa junto a los integrantes de la comunidad gitana Ramón Izquierdo y Luis de los Reyes. “El hecho de que se celebren días mundiales sirve para concienciar, hacer visible y sensibilizar, en este caso, sobre la historia, obstáculos y retos que la comunidad gitana en Andalucía afronta en su día a día”, declaró Francis Salado.

De esta forma, desde hoy y hasta el próximo lunes 24 se están llevando a cabo una serie de conferencias en distintos centros de enseñanza, a cargo de Séfora Vargas, mujer que cuenta con un dilatado curriculum en cuanto a la lucha y reconocimiento de los derechos de la comunidad gitana.

Sin embargo, el grueso de las actividades para conmemorar esta efemérides se llevará a cabo el próximo viernes, 21 de noviembre. Así, a las 11.30 de la mañana tendrá lugar el acto institucional en el Ayuntamiento, donde se procederá a la lectura de un manifiesto y, además, se rendirá homenaje, a través de la imposición de una insignia, a Alonso Núñez ‘Rancapino’ por todo lo que su figura ha aportado a la comunidad gitana y a Chiclana a lo largo de toda su vida. Posteriormente, a las 12.00 horas, tendrá lugar el tradicional izado de la bandera romaní mientras se entona el himno ‘Gelem, gelem’ en la plaza de Jesús Nazareno, contando con la presencia de Bernarda Romero Núñez.

Ya por la noche, a partir de las 21.00 horas en la Peña Flamenca Chiclanera, tendrá lugar el tradicional Encuentro Flamenco, que contará con artistas de la talla de Juan Villar, Luis Perdiguero y Bernardo ‘Rubichi’, mientras que a la guitarra estará Nono Reyes; y a las palmas Ramón Reyes y Patricia Valdés.

Finalmente, el sábado 22 de noviembre, Día de las Gitanas y Gitanos Andaluces, se iluminará el puente y la fuente del VII Centenario con los colores de la bandera romaní, es decir, de azul y verde.

Además, se han realizado unas pulseras conmemorativas para repartir entre aquellas personas que lo deseen. También se realizará un vídeo resumen que recoja lo más reseñable de todos los actos.

“Desde este equipo de gobierno vamos a seguir fomentando este tipo de actividades que ayuden al entendimiento, a la comprensión, a la integración dentro de nuestra localidad, teniendo como base el respeto mutuo”, afirmó Francis Salado.

Por su parte, Luis de los Reyes dijo que “debemos seguir avanzando, no podemos quedarnos en una dinámica corta y retroceder. Debemos hacer lo necesario para que el pueblo gitano en Chiclana se sienta orgulloso de este día”.

Finalmente, Ramón Izquierdo agradeció a la ciudadanía “que comparta con nosotros el Día de las Gitanas y Gitanos Andaluces e invitó “a todo el mundo a que participe de las actividades que preparamos con muchísimo cariño para toda la ciudad”.