Un año más, Chiclana grita “basta” a la violencia hacia las mujeres en la marcha que con tal motivo tuvo lugar en la ciudad, liderada por el alcalde, José María Román, y en la que también estuvieron presentes miembros del gobierno municipal, así como representantes de centros educativos de Secundaria, asociaciones de mujeres, vecinales o entidades de mayores, entre otras.

Una vez finalizado el recorrido en la Plaza de las Bodegas, se procedió a la lectura del manifiesto por parte de la vicepresidenta segunda y en nombre del Consejo de las Mujeres, Cati Doncel Moriano. Además, el IES Poeta García Gutiérrez expuso un trabajo que ha realizado para este día, mientras que el alumnado del IES La Pedrera Blanca y del Ciudad de Hércules leyó un manifiesto.

José María Román agradeció la labor que se realiza en los centros educativos, así como por parte de los colectivos de mujeres de cara a visibilizar y luchar contra “la lacra que suponen los hombres que asesinan a mujeres”. Además, el alcalde hizo hincapié en la importancia de denunciar lo que ocurre “en la casa de al lado, porque no podemos mirar para otro lado ni permanecer impasibles. Debemos generar un efecto contagio para que toda la sociedad se revele contra la violencia hacia las mujeres, una violencia en la que muchas veces utilizan a los hijos y la economía para someterlas, haciéndolo también a través de las redes sociales”.

Exposición

Por otro lado, también se inauguró la exposición ‘Mujer, todos somos una’, compuesta por 37 fotografías de Francisco Magallón, organizada con motivo del 25N. Al respecto, José María Román destacó que muestra imágenes de la realidad, realizadas por un profesional de los medios audiovisuales como es Francisco Magallón. “No hace mucho tiempo, el espacio de libertad de la mujer era muchísimo más reducido”, recordó, para detallar que, “en este ocasión, a través del arte y de la fotografía denunciamos lo que ocurre en el mundo, porque todas las personas debemos seguir comprometidas con la lucha por la igualdad”.

Por último, en la Plaza de las Bodegas, se instalaron 38 cajas de cartón, simulando ataúdes, con los nombres de las mujeres asesinadas en este 2025.