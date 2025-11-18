Chiclana: El gobierno municipal llevará en diciembre a Pleno la aprobación inicial del presupuesto

"El gobierno municipal trabaja en la elaboración del presupuesto municipal para el año 2026, que está previsto se lleve a Pleno este próximo mes de diciembre". Así lo anunció hoy la delegada municipal de Hacienda, Isabel Butrón, quien recordó que “la línea habitual es poder aprobar las cuentas municipales a finales de año, de cara a su entrada en vigor en enero, tal y como ha sucedido en estos años atrás”.

En este sentido, Isabel Butrón lamentó las últimas afirmaciones vertidas por la portavoz del PP, Ascensión Hita, en las que exige al gobierno municipal la aprobación de los presupuestos antes de finalizar el presente año. “Consejos vendo que para mí no tengo”, dijo la delegada, para añadir que “la señora Hita podría empezar a aplicar sus propios consejos, porque durante su etapa como delegada de Hacienda de este Ayuntamiento entre 2011 y 2015 hacía todo lo contrario”. Y recordó que “el PP en 2008 aprobó el presupuesto en marzo. En 2012, ya con la señora Hita como responsable de Hacienda, se aprobó en agosto; mientras que en 2014 y 2015 no entró en vigor hasta el mes de abril. Además, en este último año fue apenas un mes antes de las elecciones y con la famosa bajada temeraria del IBI que, saltándose el Plan de Ajuste, nos llevó a una ruina de la que hoy todavía no nos hemos recuperado”.

Isabel Butrón continuó diciendo que “la desfachatez de la señora Hita no tiene límites. Ayer dijo ante los medios de comunicación que iba a venir hoy a la junta de portavoces a preguntar sobre el presupuesto y resulta que ni ha aparecido ni sus compañeros que han venido han preguntado por este asunto”, además desveló que, “anteriormente a su comunicado de prensa de ayer, este equipo de gobierno ya le había informado sobre el estado del borrador del presupuesto”.

Asimismo, Isabel Butrón declaró que “el cinismo de la portavoz del PP no tiene límites al reclamar presupuestos con su curriculum”, para agregar que “lo que tiene que hacer es explicar qué va a hacer la Junta en Chiclana en 2026, qué inversiones recoge la Junta para la ciudad. ¿Va a hacer el nuevo centro de salud o el instituto de la playa? ¿Va a acometer las inversiones necesarias para la Ronda Oeste o las mejoras de las depuradoras que lleva tres años anunciando?”.

Por último, invitó a esta a “que se tranquilice porque, una vez más, tendremos las cuentas aprobadas inicialmente antes de final de año. En ellas primarán la vivienda, las inversiones en infraestructuras y nuevos equipamientos, así como en el mantenimiento de los servicios públicos y el desarrollo de las inversiones contempladas en la PAI, cuyos fondos europeos estamos esperando para cerrarlas”.