Chiclana estrena un Paseo Verde por el centro

Chiclana estrenó hoy su Paseo Verde, un recorrido por la ciudad que dura unos 45 minutos y que alberga las calles más pobladas de árboles, sumando entre todas más de 150 ejemplares de distintas especies. Así lo anunció el regidor chiclanero, José María Román, que se desplazó hasta el inicio de esta ruta en la ermita de Santa Ana, junto a los delegados de Deportes y Salud, Isabel Butrón y Guillermo Sierra respectivamente; al artista chiclanero Fran Cabillas y al jefe de Sección de Medio Ambiente, Abel Oliva.

“Este Ayuntamiento ha demostrado a lo largo de los años su interés por preservar y fomentar los espacios naturales, así como los caminos y senderos para disfrute de la ciudadanía. Y hoy, gracias a la colaboración de Fran Cabillas, se pone en marcha este Paseo Verde de Chiclana por el casco urbano”, comentó el regidor municipal, para añadir que, “para ello hemos, identificado el arbolado existente, que tiene gran parte de sombra”.

Asimismo, indicó que “más de la mitad de la población de Chiclana está a unos minutos a pie de este Paseo Verde de la Chiclana Arbolada. Por este motivo, queremos que sea cada vez más usado por la ciudadanía, sin necesidad de salir del centro”.

Por su parte, Fran Cabillas subrayó que “esta idea nace por un artículo que habla de los beneficios de pasear entre árboles”.

Imagen de una zona del recorrido.

Finalmente, Abel Oliva declaró que “esta ruta viene a resumir las diferentes especies, más de sesenta, que tenemos en el municipio, entre árboles forestales, frutales y ornamentales. Así, la ciudadanía podrá conocer la gran magnitud de su patrimonio natural”.

Hay que resaltar que durante el paseo se dan a conocer las siete especies más singulares de árboles de la localidad, identificándolas y aportando características y curiosidades de cada una de ellas. Todo ello para concienciar de los beneficios de pasear entre ellos y cultivar el conocimiento. La ruta es circular y se puede comenzar desde cualquier punto, aunque se aconseja seguir la dirección de las indicaciones.

Hay que destacar que las calles que conforman esta propuesta son Calle Laurel, Plaza Frasquita Larrea, calle San Matero, Parque por los Buenos Tratos, calle Iro, puente de la Correntín, Paciano del Barco, Puente Chico, Alameda del Río, Plaza de España, calle Cabezo, calle Arquillo del Reloj, Plaza Mayor, calle Larga, Plaza Jesús Nazareno, calle Francisco Liñán Barberá, Gustavo Adolfo Béquer, Zamora, Parque Santa Ana y subida a la Ermita de Santa Ana. Por otro lado, las especies de árboles que la conforman son el alcanforero, tilo, metrosidero, madroño, almez y almez americano, pimentero de Brasil, tulipero de Gabón y buganvilla.