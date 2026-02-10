Chiclana: EMSISA invertirá más de 2,8 millones de euros en las 19 viviendas sociales de la calle Bailén

El alcalde de Chiclana, José María Román, y el vicepresidente de EMSISA y delegado de Vivienda, Francis Salado, anunciaron que el Ayuntamiento de Chiclana, a través de la empresa municipal EMSISA, invertirá 2.823.734 euros para la construcción de 19 viviendas sociales y dos estudios en las dos parcelas adquiridas el pasado año en la calle Bailén.

En este sentido, la empresa municipal destinará 1.216.067,43 euros para la ejecución de la promoción de diez inmuebles en régimen de alquiler en la calle Bailén, esquina con Blas Infante, y recibirá una subvención de 266.040,60 euros de Fondos Europeos, con cargo al Programa de Fomento del Parque de Viviendas Protegidas en Alquiler de la Junta de Andalucía.

Por otro lado, en cuanto a las otros nueve y dos estudios en régimen de venta previstos en la promoción de la calle Bailén esquina con Callejón de la Luz, indicar que el proyecto supondrá una inversión de 1.341.626,21 euros, que será financiado íntegramente por EMSISA. “Dentro de poco vamos a entregar 18 viviendas en la calle Delicias y para el verano otras 47 en régimen de alquiler en la misma vía. Y también se están construyendo las 26 de El Pilar y una en Las Molineras”, recordó el alcalde, quien añadió que “ya trabajamos en estas dos promociones”.

Hay que recordar que las dos parcelas fueron adquiridas por EMSISA en mayo del pasado año por 287.307,35 euros. La primera cuenta con una superficie de 372 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de 946,38 metros, según el POU y se puede construir un máximo de diez viviendas. En relación a la parcela de la calle Bailén esquina con Callejón de la Luz, esta cuenta con 322 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de 837,62 metros cuadrados, que permitirá la construcción de nueve inmuebles, además de dos estudios de unos 30 metros cuadrados.

La compra se realizó con cargo al programa para la adquisición de solares sin edificar de uso residencial y viviendas ruinosas en el casco histórico. Una iniciativa que tiene como finalidad la construcción en ellos de vivienda pública, ampliando así el parque municipal.

“En Chiclana contamos actualmente con más de 1.200 viviendas públicas de titularidad municipal y 318 de la Junta de Andalucía, a las que se sumarán estas 19 de la calle Bailén”, concretó el alcalde, quien agregó que “en estos últimos años invertimos más de 16 millones de euros en este concepto”.

Además, apuntó que “cuando tengamos aprobado definitivamente el POU, iniciaremos los trámites de las 2.000 viviendas sociales en suelo de propiedad municipal, algunas de ellas en régimen de cooperativas para abaratar los costes”.