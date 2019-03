El gobierno local exige que se pongan en marcha los planes de empleo de la Junta

El PP asegura que los datos del paro demuestran “el fracaso del PSOE y Román”

“La falta de empleo, los datos del paro, demuestran el fracaso total del PSOE y del proyecto político caduco del alcalde, José María Román, si es que alguna vez lo tuvo”. La secretaria general del Partido Popular, Ana Domínguez, afirma esto tras conocerse que tras acabar febrero Chiclana sigue teniendo más de 11.000 personas desempleadas.

Domínguez manifiesta que “únicamente haya bajado el paro en nuestra ciudad en 33 personas cuando el propio alcalde ha salido públicamente a sacar pecho de la apertura de los hoteles demuestra que estos no dan empleo en Chiclana por su mala gestión”.

La política chiclanera subraya que “es significativo que haya más de 7.100 personas inscritas como demandantes de empleo en el sector servicios. Esto es algo que se repite mes a mes y que en concreto en éste, cuando se anuncia a bombo y platillo la reapertura de los grandes hoteles, constata que desde el gobierno local no se ha trabajado para dar la oportunidad de acceder al mercado laboral a estas personas”.

En este sentido, para el PP estamos en “la misma situación que todos los meses, porque cuando no hay medidas locales de fomento de la contratación, cuando se ha llevado a cabo una política basada en una mayor recaudación y no se han bajado impuestos, no se dan las condiciones necesarias para generar actividad económica, para que lleguen inversiones y se cree empleo de calidad”.

Asimismo, Ana Domínguez destaca el hecho de que “si se analizan las cifras del paro, también se ve la dejadez que existe por parte del equipo de gobierno de PSOE y Ganemos hacia las mujeres. No hay políticas reales para que las mujeres se incorporen al mercado laboral en condiciones dignas y de calidad, con un empleo estable”.