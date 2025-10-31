Chiclana ya tiene sus cuatro mejores butifarras de 2025

Con motivo de la celebración de la Fiesta de la Butifarra el próximo sábado 8 de noviembre, el Ayuntamiento de Chiclana llevó a cabo ayer un concurso para elegir a las mejores butifarras de la ciudad, en el que participaron distintas carnicerías locales y en el que estuvieron presentes el alcalde de Chiclana, José María Román, y la delegada de Fomento, Manuela Pérez. En este sentido, las carnicerías que presentaron sus productos fueron Cárnicas Butrón, Carnicería La Paloma, Bar Carnicería El Colinero, Carnicería La Tradicional, Carnicería José Luis Marcos-El Pino y Carnicería Blas.

De esta forma, el jurado del certamen, compuesto por Benjamín Colsa Salieto (técnico en Innovación Turística y Cultura Gastronómica), Antonio Pareja (de La Cocina de Gargamel, agitador gastronómico), Pepe Oneto (presidente de la Cofradía Gastronómica Los Esteros de San Fernando), Pepe Torrecilla (propietario de Cárnicas y Catering Torrecillas) y Manuel Ruiz Torres (historiador y escritor gastronómico), otorgó los cuatro premios a Carnicería José Luis Marcos-El Pino, Bar Carnicería El Colinero, Carnicería La Paloma y Cárnicas Butrón.

Por otro lado, José María Román, procedió durante este acto a la entrega del delantal de ‘Embajador de la Butifarra de Chiclana 2025’ a los representantes de las carnicerías ganadoras. Además, el Ayuntamiento de Chiclana comprará 100 kilos de este producto a cada una de ellas para la Fiesta de la Butifarra. Al resto se les comprará en total 100 kilos para dicho evento.

“Felicitar a todas las personas que han participado en este concurso, que tiene como objetivo promocionar un producto tan chiclanero como la butifarra”, declaró el alcalde.