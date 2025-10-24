Chiclana: El Club Heit organiza la segunda edición de su torneo benéfico

l Club Heit organiza la segunda edición de su torneo benéfico, que se celebrará del 29 de octubre al 2 de noviembre en las tres instalaciones que la entidad en el municipio. Así lo anunciaron recientemente la delegada municipal de Deportes, Isabel Butrón, y el gerente de Heit, Nacho Rodríguez.

Hasta el momento se han inscrito 95 parejas, pero la previsión es que tomen parte unas 120, cuyas inscripciones irán destinadas íntegramente a la Asociación Corazón y Vida para Enfermos y Familiares de Cardiopatías Congénitas.

Isabel Butrón destacó el deporte como pilar fundamental para ayudar a colectivos como Corazón y Vida con los eventos benéficos que se organizan, incidiendo en que existe una fila cero para quienes quieran colaborar y no puedan participar en la competición. “Desde el gobierno municipal apoyaremos siempre estas iniciativas, porque su finalidad así lo merece”, señaló.

Por su parte, Nacho Rodríguez habló sobre la importante labor que realiza la entidad para ayudar a las familias que lo necesitan. Con respecto al torneo, detalló que tomarán parte jugadores de diversos puntos de Andalucía, animando a la ciudadanía a que se acerque a las instalaciones de Heit para disfrutar de este. Además, agradeció el apoyo del Ayuntamiento y de todas las empresas que han aportado su granito de arena para su desarrollo.