Chiclana: El Centro de Iniciativas Box, sede este sábado de Rúmbol Smash Tournament
Esta nueva modalidad deportiva dará comienzo a las 9.00 horas
Está previsto que reúna a más de una treintena de participantes
Chiclana: Una fábrica de talentos deportivos
El Rúmbol Smash Tournament se celebrará este sábado en el Centro de Iniciativas Juveniles Box, a partir de las 9.00 horas. Así lo anunciaron el delegado municipal de Juventud, Fede Díaz, y el precursor de esta nueva modalidad deportiva, Manuel Mota. Esta cita está previsto que reúna a más de una treintena de participantes.
Fede Díaz explicó que esta novedosa “cuenta con todo nuestro apoyo, porque es una forma de fomentar el ocio y el deporte entre la juventud”, e invitó a toda la ciudadanía a que se acerque para ver en qué consiste.
Manuel Mota agradeció el apoyo del Ayuntamiento y detalló que este deporte se practica en un campo de 4x2 y consiste en pasar la pelota de un campo a otro con las manos antes de que bote dos veces. No se puede rematar fuerte “lo que permite que pueden jugar personas de todas las edades y niveles”, apuntó, destacando que van surgiendo normas nuevas, “que decidimos de forma democrática, lo que hace que aún sea más divertido”.
Las personas que quieran tomar parte pueden inscribirse mediante el instagram @RUMBOL_, en el teléfono 616898237 o en las instalaciones de Inerzia Sport&Clinic. El coste de dicha inscripción será de cinco euros.
