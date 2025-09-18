Chiclana celebrará el 22 de septiembre el Pleno extraordinario sobre el estado de la ciudad

El Ayuntamiento de Chiclana ha convocado para este próximo 22 de septiembre el Pleno extraordinario sobre el estado de la ciudad, una sesión que se establece en cumplimiento del Reglamento de Buen Gobierno de este Consistorio, aprobado el 29 de enero de 2013.

El debate tendrá lugar a partir de las 9.00 horas, y las diferentes formaciones políticas con representación en la corporación contrastarán sus visiones sobre la situación actual de Chiclana, las cuestiones que se han mejorado y las que no y realizarán propuestas en materias concretas.

En cuanto a su organización, cabe señalar que se abrirá con el discurso del alcalde, José María Román, posteriormente se desarrollarán dos turnos de intervenciones de los portavoces de los grupos, para, finalmente, cerrar la sesión el regidor municipal.

Por último, apuntar que la normativa antes mencionada dispone en su artículo 12, apartado 14, que: “Se convocará una vez al año, una sesión extraordinaria del Pleno a fin de debatir el estado general de la ciudad, cuyo desarrollo estará reglamentado”.