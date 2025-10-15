Chiclana celebra un emotivo evento con ocasión del 60 aniversario de la riada

El Centro de Interpretación del Vino y la Sal acogió el pasado martes un emotivo acto con ooasión del 60 aniversario de la Riada de Chiclana, una efeméride que se está conmemorando durante estos días de octubre.

El evento se inició con unas palabras del alcalde, José María Román, tras las cuales se proyectaron unas imágenes inéditas en 8 milímetros, propiedad de José Ramón Dávila, sobre cómo quedó Chiclana tras el suceso. La jornada se completó con un bonito reconocimiento a Manuel Aragón, de 'Calzados Eloy', comercio que sufrió la fuerza del agua y que hoy sigue abierto en la calle La Plaza. En este homenaje no pudo faltar el grupo carnavalesco “Pazocalle”, con sus cuplés dedicados a las tablas de Eloy.

El acto finalizó con la visualización de una nueva versión del documental 'Si llega a ser de noche', de Juan Antonio Guerrero, quien recibió una placa por este trabajo.

Esta actividad forma parte de la programación organizada por el Ayuntamiento de Chiclana con motivo de esta celebración y que se presenta bajo el título ‘El Río de la Memoria: 60 años después. Una mirada al pasado para construir el futuro’.

Los actos dieron comienzo el 1 de octubre, a las 18.30 horas, en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, con la presentación del libro ‘Sendero itinerario peatonal y ciclista entre San Fernando y Chiclana’, obra de Indalecio de la Lastra Valdor. Además, el Museo de Chiclana acoge la exposición ‘60 años después. A vueltas con la riada de Chiclana’.

El Teatro Moderno será escenario el 21 de octubre, a las 19.30 horas, del concierto homenaje de la unidad de música del Tercio Sur, mientras que del 22 al 30 de octubre en la Casa de la Cultura estará la exposición ‘Yo recuerdo aquel río…’, puesta en marcha por ODA. Además, el Espacio Arqueológico Nueva Gadeira será sede a partir del 17 de octubre de la muestra ‘Cuando el Iro volvió a sentirse fenicio. 60 años de la Riada’, que se podrá visitar hasta el día 21 de octubre.