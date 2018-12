La Ruta de los Belenes arranca este miércoles en Chiclana

La programación de esta próxima Navidad en Chiclana continúa esta semana y lo hace con la inauguración del belén del atrio del Ayuntamiento, un acto que se celebrará en la jornada de hoy a partir de las seis de la tarde. Hay que recordar que es la Asociación de Belenistas María Auxiliadora de Chiclana la encargada de la elaboración y montaje de este Belén en el Consistorio, una labor que lleva ya realizando dos años, tras la firma de un convenio con el Ayuntamiento.

Una vez finalizada esta cita se procederá a la apertura de la Ruta de Belenes en la ciudad. En este sentido, indicar que esta ruta está compuesta por los belenes de hermandades y asociaciones o grupos parroquiales de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno (iglesia de Jesús Nazareno), Agrupación Parroquial Divina Pastora de las Almas (capilla del Santo Cristo), Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Paz en su Sagrada Oración en el Huerto (c/ La Fuente, 14), Cofradía de La Borriquita (c/ La Plaza), Hermandad de Humildad y Paciencia (c/ Nuestra Señora de los Remedios) y Hermandad de Nuestra Señora del Carmen (c/ Ancha).

En este sentido, los horarios establecidos para poder disfrutar de los trabajos de la ruta de belenes son del 10 al 22 de diciembre, de seis de la tarde a nueve de la noche; del 23 de diciembre al 5 de enero, de once de la mañana a dos de la tarde y de seis de la tarde a nueve de la noche; los días 24 y 31 de diciembre, de once de la mañana a dos de la tarde, permaneciendo cerrados los días 25 de diciembre y 1 de enero.

Por otro lado, en relación a los belenes particulares, los ciudadanos pueden visitar los instalados por Alberto Morales Tocino en la calle Argantonio, 3 (de lunes a viernes de seis a nueve de la tarde), Manuela Fernández Tocino en la Alameda del Río, 15 (miércoles a las siete de la tarde), Antonio Alba Ruiz en Virgen de los Milagros (jueves y viernes de siete y media a nueve de la tarde), Arturo Carmona Soto en Residencial Chiclana II, 48 (lunes y martes de cinco y media a ocho de la tarde), Antonio Pérez Sarabia en calle Agenor, 1 (jueves de siete a ocho de la tarde), Francisco Jesús López Aragón en calle Plutón, 38 (de lunes a viernes de seis a ocho de la tarde), Juan Manuel Montero Serrano en calle Guadalete Bloque 10 Bajo H (de lunes a viernes de seis a ocho de la tarde), Domingo Partida Cordero en calle Girasoles, 7 (de lunes a miércoles de siete a nueve de la tarde), Manuel Morales Marabot en callejón Navarrete, 1 (de lunes a viernes de siete a nueve de la tarde) y José Manuel Vela Bolaños en calle Barquero, 5 (lunes, miércoles y viernes de siete a nueve de la tarde).

Finalmente, indicar que el plazo para el XIV Concurso de Belenes para Asociaciones de Vecinos, organizado por la Delegación de Participación Ciudadana, finalizará en la jornada de mañana miércoles y los colectivos interesados deberán realizar el trámite pertinente mediante la ventanilla virtual. Además, se establecen dos modalidades de belenes, los artesanales y los populares.

Por otro lado, un total de 2.500 flores de pascua ha comenzado a plantarse en glorietas, rotondas, maceteros y espacios ajardinados de fuentes por parte de la Delegación Municipal de Medio Ambiente, a través de Chiclana Natural. De esta forma, el Ayuntamiento pone en marcha otras de las acciones programadas para incrementar los exornos navideños las principales calles y plazas del casco urbano.

Los operarios de la empresa Orto, concesionaria del servicio de mantenimiento de Parques y Jardines, han iniciado las tareas de colocación de estas plantas en la fuente de la fachada del Ayuntamiento y diferentes lugares de las calles más céntricas. Las labores continuarán por las glorietas de El Retortillo, Lorenzo Delgado, ambos extremos del Puente VII Centenario y junto al monolito de Víctimas del Terrorismo. Otras ubicaciones elegidas para esta actuación son los maceteros de superficie y colgantes de Plaza de España, calle La Plaza y Plaza Mayor, Hormaza, Mendaro, Jesús Nazareno y calle Larga. Como novedad, también encontrarán ubicación en los maceteros de olivos existentes en la calle Vega.