Abierta la inscripción de los concursos de belenes de la Delegación de Participación Ciudadana

La Delegación municipal de Participación Ciudadana ha abierto el plazo para la participación en XIV Concurso de Belenes para Asociaciones de Vecinos, Peñas y ONGs, cuyo plazo de presentación de inscripciones finalizará el 5 de diciembre a la una y media de la tarde. Los interesados deberán realizar el trámite pertinente mediante la ventanilla virtual. Además, se establecen dos modalidades de belenes, los artesanales y los populares.

En cuanto a los belenes artesanales, se valorará la originalidad del montaje (uso de escayola, madera, corcho, presentación artística; adecuada iluminación; pintura, colocación apropiada de todos los elementos, paisaje natural o correctamente imitado, etc...). Con libertad de creación en cuanto a la localización geográfica y cronológica, personajes, molinos, castillos, etc., pudiendo representarse paisajes y edificaciones de cualquier época y lugar. Se valorará la colocación de las figuras, tamaño, calidad y estado de conservación de las mismas, pudiendo incluir materiales y elementos naturales (musgo, rocas, romero, tomillo), ríos con agua en movimiento, figuras articuladas, escenas en el exterior e interior de edificaciones o cuevas, efectos especiales, etc.

Además, los belenes populares podrán ser realizados sin ajustarse a la historia (pueden representar el paisaje del lugar donde se hacen) y sin trabajar la perspectiva, donde alternan los materiales tradicionales como el corcho, serrín, papel del plata, figuras de oficios y animales desconocido en la época, árboles de plásticos y mezclas de figuras de diversos tamaños sin ningún canon de armonía, así como cualquier otro tipo de material. Los belenes podrán ser de cualquier tamaño, así como dioramas, panorámicas, etc, y se valorará en todos los casos la creación artística (originalidad, ingenio y riqueza artística), los materiales utilizados o el uso de elementos reciclados.El jurado calificador pasará de visita a los belenes el 10 de diciembre, comunicándose con suficiente antelación a los inscritos la hora de visita. La entrega de premios será el 14 de diciembre, a las siete de la tarde.En cuanto a los premios, destacar que el primer premio de los belenes artesanales estará valorado en 250 euros, el segundo en 175 euros y el tercero en 125 euros. Los populares serán de 100 euros, 75 y 50, respectivamente.