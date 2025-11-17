Chiclana: Archi celebra la campaña del Día Mundial Sin Alcohol

La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Chiclana (Archi) celebró el pasado sábado, con un stand informativo en el Mercado Abastos, la campaña del ‘Día Mundial Sin Alcohol’, una actividad que tiene como objetivo sensibilizar, visualizar y concienciar sobre los efectos nocivos de su consumo y donde el personal voluntario transmitió sus conocimientos, vivencias y experiencias acerca de la enfermedad, así como la importancia de promover actuaciones de prevención y control. Sin embargo, según señala el presidente de la entidad, Francisco Pacheco Cabello, “la gente teme acercarse a la mesa informativa, son reacios…, miran y ven el alcohol desde lejos, sin acercarse por si alguien los ve y cree que tiene un problema con el alcohol, cuando lo cierto es que en toda familia hay por lo menos una persona que consume”.

Archi atiende, desde hace más de treinta años, a hombres y mujeres que han desarrollado dependencia alcohólica, así como los problemas que arrastran.

Además de actuaciones de prevención, lleva a cabo tareas de tratamiento, rehabilitación y reinserción social, incidiendo especialmente en su familia y la juventud, como ámbitos clave para el desarrollo de hábitos de vida saludables en la población general.

Asimismo, organiza grupos de terapia de ayuda mutua y talleres en los institutos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), con el fin de prevenir de adicciones en adolescentes y jóvenes, dotándoles de los conocimientos, recursos y herramientas necesarias para superar la presión social en el consumo de sustancias tóxicas.

En definitiva, “Archi sigue ofreciendo, año tras año, servicios beneficiosos en el ámbito social y en el desarrollo integral e inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a la promoción de la salud en nuestra población”, aseguran desde la entidad.