“Los últimos años han sido muy duros porque había que impulsar Chiclana”

Ya sólo faltan cinco meses para unas nuevas elecciones municipales previstas para el próximo mes de mayo y en las que Chiclana volverá a decidir su futuro político. En este sentido, el alcalde, José María Román, habla de sus anteriores tres años y medio de gestión al frente del Ayuntamiento y de su visión sobre cómo ha evolucionado el municipio en este periodo de tiempo y de lo que asegura que queda por llegar.

–Entramos en la recta final. ¿Qué destaca de su gestión en estos últimos años al frente de la Corporación municipal? –A la hora de hacer un balance es bueno recordar que hay un antes y un después. Habría que plantearse cuál fue la foto fija que nosotros recibimos. En resumen, hubo un momento en el que el Ayuntamiento había perdido el espacio de la política y de la gestión. Los datos del paro eran los peores. No había Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) ni inversiones en la ciudad. No existía plan de emergencia municipal, ni tampoco un plan de vivienda. Además, el estado de la playa era triste con muy escasa cantidad de arena. Y sobre todo, el índice de pobreza era alto. Había muchas personas, muchas familias que lo estaban pasando muy mal. Y nos encontramos con situaciones difíciles de comprender.

–¿Por ejemplo? –Me refiero a equipamientos que estaban a medio terminar a falta de pequeñas inversiones como fueron los casos del Centro del Vino y la Sal, el Pabellón de El Fontanal, la Fábrica de la Luz, el Centro Cofrade o la pista de Hockey. Todo esto ponía de manifiesto una apatía o un desinterés por acabar las cosas. Esa era la foto de antes. Tampoco había herramientas para las ordenanzas de la regularización de viviendas y sin planes de empleo por parte de nadie. Y también faltaba el debate político. En líneas generales, Eso fue con lo que nos encontramos.Ante esto, nosotros le pusimos el empeño en una cuestión importante que era activar la ciudad. Y que la ciudad volviera a coger pulso y ser un motor para la Bahía. Los datos están ahí. Si hablamos de paro, hay una reducción importante con cerca de 3.000 desempleados menos desde que entramos en el gobierno municipal. Y en cuanto al índice de pobreza, todas las cifras que manejan Cáritas, el Banco de Alimentos o la Asociación de Reyes Magos con la campaña de ‘Ningún niño sin juguetes’ concluyen en una reducción de un 40%. Además para principios de año, junto a la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía, se pondrán en marcha planes de empleo que permitirán que unas 500 personas encuentren trabajo en los próximos seis meses. Aparte de los cursos en los cursos de formación en el Hotel Escuela Fuentemar. Insisto, esos datos están ahí. En cuanto al turismo, el último dato es que hemos sido el segundo destino más importante de España. La playa es muy valorada por todo el mundo con puntuaciones altísimas y, por otro lado, lo que ha supuesto poner en marcha el Concert Music Festival que ha sido el aldabonazo final junto al aporte de arena. Aparte, no podemos olvidar las fortísimas inversiones que han realizado distintas cadenas hoteleras en Novo Sancti Petri. Hablamos de inversiones brutales.

–En clave económica, en su opinión cuáles son los principales avances que se han producido en Chiclana. –En este capítulo es fundamental hablar del PGOU y de lo que ha significado. Desde mi punto de vista, ha supuesto una tranquilidad enorme de cara a planificar el futuro de la ciudad. El Plan también ha procurado que salgan adelante importantes proyectos como la instalación de empresas en la antigua fábrica de Maderas Polanco o el desarrollo urbanístico junto a las rotondas del Atún o del Florín. Por tanto no son palabras, sino hechos. Aparte hay que recordar los proyectos que se están moviendo en el Coto de San José; en el Cerro del Águila, en el Pinar del Edén, en la carretera de Medina o en Carboneros San Jaime. Todo ello son espacios que se desarrollarán de manera turística, industrial, comercial o para viviendas. Pero también supone un paso importante la aprobación de la EDUSI (Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado), con 12,5 millones de euros, con 10 millones procedentes de los fondos europeos y los 2,5 restantes del Ayuntamiento. En esta línea, creo que también es muy también que se haya aprobado el plan municipal de viviendas y dentro de ese contexto estamos muy satisfechos de esa experiencia pionera que supuso la intervención en la Barriada de las Marismas y que ahora estamos en el segundo año con las acciones de mantenimiento y mejoras en bloques de viviendas en los que el Ayuntamiento ayuda a esos vecinos mediante una ayuda pública.

–Todo apunta a un nuevo Gobierno en la Junta presidido por el PP. ¿Cree usted que puede repercutir en las ayudas y futuros proyectos en Chiclana? –Yo creo en la lealtad institucional y pienso que las administraciones públicas cada vez hacen las cosas con mayor rigor. Por tanto, los 50 millones de euros que Chiclana tiene garantizado para los próximos cuatro años a través de EDUSI, la ITI (Inversión Territorial Integrada); las inversiones en Barriadas Vulnerables o el Plan Especial de Sancti Petri, creo que son recursos que están ahí y que la gran mayoría de ellos están firmados. Habría que ser muy osado para poner en riesgo o eliminar algo que tiene un recorrido administrativo muy extenso.–La apertura del centro de salud de los Gallos sería un claro ejemplo de colaboración entre administraciones, pese al distinto color político. –Precisamente este pasado miércoles he firmado el documento sobre la puesta a disposición del centro de salud a la Junta de Andalucía. Era un trámite obligado. Ahora estamos a la espera de que este equipamiento sea recepcionado por el Gobierno andaluz y lo ponga en marcha cuanto antes. Este asunto se ha utilizado como un arma arrojadiza y la gente lo que quiere son soluciones. No hemos querido entrar en peleítas. No obstante, en el caso de un nuevo Gobierno en la Junta, espero y creo que no se dará ningún retraso para que salga adelante el centro de Los Gallos.

–¿Qué se ha quedado en el camino durante estos tres últimos años y medio? –Ha sido un periodo de mucha política y mucho diálogo entre todas las partes. Lógicamente, todo eso retrasa algunos proyectos. Un ejemplo significativo es el Plan Especial de Sancti Petri que se podía haber aprobado hace más de año. Con el PGOU ha pasado algo parecido y con las ordenanzas de regularización de viviendas. Por tanto, tendríamos que haber ido más rápido, pero si hubiésemos ido con más rapidez posiblemente iríamos más solos y en algunos asuntos se podría haber generado más controversia y se hubieran dado pasos en falso. Creo que hemos ido a un buen ritmo y con paso firme.

–Cuáles son las prioridades del gobierno municipal hasta los comicios de mayo? –Ahora mismo es importante seguir avanzando en obras planteadas en viales públicos y rematar la faena y, sobre todo, terminar de amarrar esos 50 millones de euros que hay planteados para la ciudad para los próximos años. Se trata de continuar para sacar adelante el Plan de Sancti Petri; la red de servicios básicos en el extrarradio; el centro de los Gallos, como ya he dicho; para que se ponga en marcha el apeadero de autobuses junto al río Iro y, por supuesto, seguir trabajando con el reto para la reducción del desempleo mediante las futuras ofertas comerciales e industriales que se están proyectando en la ciudad. Espero, además, anunciar dentro de poco un salto muy importante que se va a producir en el sector de la construcción, pero de momento no podemos dar más detalles sobre este asunto.

–Como candidato del PSOE a la Alcaldía, qué ofrece a la ciudad si vuelve a ser alcalde. –Yo creo que el mejor programa que puedo ofrecer es la experiencia y el conocer la administración y la ciudad bastante bien. Estos últimos años han sido muy positivos en comparación con otros tiempos en los que había falta de política y de gestión. Estamos en una nueva etapa que mucha gente nos lo reconoce. Por tanto se trata de seguir en la misma línea y traer importantes inversiones que puedan transformar la ciudad. Cada una de estas futuras actuaciones de las que le hablo son de un altísimo interés y de un valor estratégico muy relevantes para la ciudad.

–El resultado de las elecciones andaluzas en Chiclana da mayoría al bloque Ciudadanos, PP y Vox. ¿Teme usted que ocurra lo mismo en las elecciones municipales? –Creo que las elecciones generales son generales, las autonómicas es otro marco y las municipales son otra cosa. Ejemplos hay un millar, donde el PSOE gana en las generales y luego llegan los comicios municipales y, sin embargo, vence IU, como fue el caso de Medina. Opino que son momentos muy distintos, ya que en las municipales los ciudadanos piensan en manos de quién va a poner su ciudad. Además, hay cosas que merecen la pena recordar. Es decir, Chiclana ha tenido experiencias de gobierno del PP con otras formaciones como, por ejemplo, con el Partido Vecinal Regionalista (PVRE) y no le ha ido bien a la ciudad. No hemos escuchado a nadie en la calle que dijera que esos años fueron de progreso para la ciudad. Hablo de esa etapa en la que se dijo que se iban a levantar alfombras o que iba a traer la regeneración democrática. Fue un periodo triste que originó que se perdieran inversiones en Chiclana y bajara el ritmo de crecimiento de la ciudad. Fue una etapa inestable. Todos hemos aprendido y no creo que ese contexto político se vuelva a repetir.

–El paro sigue siendo bastante alto, aunque la tendencia vaya a la baja, según destaca usted. –A mi juicio, la reducción del paro está en manos de todos . Si el Gobierno de España anuncia un plan joven o un plan de empleo, pues está ayudando. O si la Diputación pone en marcha planes de inversiones, también ayuda. Y si la Junta de Andalucía pone en marcha programa de inversiones también es importante. Pero también depende de la ciudad. A mí me toca generar estabilidad y confianza, así como impulsar y ser el representante de los empresarios de Chiclana, como una especie de comercial. Mi responsabilidad es echar un cable allí donde se me pida para potenciar acciones económicas. Se trata de que el inversor y la gente se sientan atraídos por Chiclana y pienso que eso sí lo hemos conseguido. Hay un ritmo notable en el que la activación de la economía es muy interesante. Hay empresas de distinto nivel que se han fijado en Chiclana y esto lo pone de manifiesto las inversiones en la fibra óptica, las de Endesa o las de gas natural. Hablamos de una inversión global superior a los 16 millones de euros.

–¿Cree que todas estas inversiones y gestiones se reflejan en la ciudad? –Hay que tener en cuenta de dónde veníamos. Estos últimos años han sido muy duros porque se trataba de volver a impulsar Chiclana. Creo que los próximos años serán para recoger frutos y van a ser mucho más productivos porque vamos a ver una máquina que ya está funcionando con inversiones que se van a concretar y ejecutar. Proyectos todos ellos de mucha fuerza y de muchísimo valor.

–Sin embargo, a día de hoy, el turismo sigue siendo el principal aval económico de Chiclana.–Así es. Por eso hemos tomado decisiones muy acertadas gestionando muy bien el aporte de arena en La Barrosa y, además, acompañado por el sector empresarial. También se ha hecho muy bien el pliego de socorrismo y seguridad en la playa, entendiendo La Barrosa y Sancti Petri como el principal motor. A partir de ahí todo bascula en otros asuntos, pero nos faltaba esa guinda que finalmente la puso la celebración del Concert Music Festival en el poblado de Sancti Petri. Queríamos algo y hemos conseguido muchísimo.

–En cuanto al inicio del proceso de regularización de viviendas en el extrarradio parece que va a paso de tortuga.–Como decía antes, si hubiésemos aprobado antes las ordenanzasde regularización estaríamos más avanzados, pero es verdad que los trámites son muy lentos y se alargan en el tiempo. De hecho todavía falta por llevar al pleno municipal un documento complementario sobre la instalación de los sistemas generales para las conexiones de servicios básicos. Son cuestiones de muchos papeles y, además, es un camino nuevo que estamos abriendo. Será en los próximos años cuando todo este proceso se vea con mucha más claridad. Hay todavía mucho trabajo por delante.

–Por último. ¿Hay ilusión y ganas para seguir cuatro años más como alcalde? –Se han resuelto muchos temas, pero sobre todo se ha sembrado para el futuro de Chiclana, que lo veo con mucha ilusión y esperanza. Estoy muy ilusionado con seguir trabajando desde el Ayuntamiento porque los temas que tenemos sobre la mesa son muy atractivos y potentes que pueden suponer un salto más hacia adelante de la ciudad.