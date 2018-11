Chiclana se suma a la celebración del Día contra la Violencia de Género

El Ayuntamiento de Chiclana, desde su Delegación de Mujer, se suma un año más a la celebración del Día Internacional para le Erradicación de la Violencia de Género, que este año lleva por lema ‘Chiclana no tolera las violencias machistas’.

Cabe destacar que los actos con motivo de este Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género han dado comienzo con el taller afectivo sexual ‘Hablemos de sexo’, que se desarrollará desde esta semana en los centros de Secundaria.

El jueves dará comienzo la Expo Igualdad, organizado por la Delegación de Mujer y el Instituto Andaluz de la Mujer, con talleres y conciertos, dirigidos a los escolares de la ciudad y a mujeres, que se desarrollará en el Centro Box, de diez de la mañana a una y media de la tarde. Ya a las cinco está prevista la charla-coloquio ‘Dependencia y Miedo’, en el local social de la Asociación de Vecinos Recreo San Pedro, que es quien organiza. El último acto de esta jornada será la concentración en la puerta del Ayuntamiento por la igualdad y contra las violencias machistas, a las siete de la tarde, organizada por el Consejo Municipal de las Mujeres.

En la mañana del viernes se desarrollará la Marcha contra la violencias machista, dirigida a toda la ciudadanía y que dará comienzo a las once y media en la Plaza Mayor. Desde allí, el recorrido será por calle Fierro, calle La Fuente y La Vega para acabar en la puerta del Ayuntamiento. Además, los días 11, 12 y 13 de diciembre se desarrollarán las jornadas ‘Erradicar la violencia sexual: Un reto de la democracia’, dirigidas a toda la ciudadanía, que se celebrará en la Casa de la Cultura y que están organizadas por Delegación de Mujer y la Asociación Páginas Violetas.

Además de todo esto, la asociación de taxistas y la de Empresarios y empresas como Urbaser van a colocar en todos los coches, autobuses, camiones, etc de sus empresas pegatinas o bien lazos con el lema de la campaña, mientras que a los distintos comercios se les facilitará lazos con el lema ‘Chiclana no tolera las violencias machistas’. También se ha procedido a la colocación en la Plaza de las Bodegas y en la Plaza Mayor de banderolas con el lema de dicha campaña, a la que se han unido este año centros del ámbito sanitario. La exposición ‘Raíces de la violencia patriarcal’ se desarrollará en espacios públicos de la localidad, a cargo de la Asociación de Mujeres Igualmente. La Delegación de Mujer, además, distribuye, con la implicación de los establecimientos hosteleros de Chiclana, servilletas de papel con dos lemas ‘Chiclana por los Buenos Tratos’ y ‘Aquí no toleramos la violencia hacia las mujeres’.