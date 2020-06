El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido el acto de reconocimiento a los trabajadores municipales recientemente jubilados, Francisco Vela García y José Antonio Esteban Sanduvete. En este acto, también han estado presentes el delegado municipal de Personal y Policía Local, José Manuel Vera; el delegado municipal de Medio Ambiente, Roberto Palmero; el jefe de la Policía Local, Juan Carlos Castro, así como familiares y amigos de los dos homenajeados.

Durante el acto, José María Román ha agradecido a ambos los servicios prestados a la ciudad durante este tiempo. Con respecto a José Antonio Esteban Sanduvete ha señalado que “es un clásico en el equipo de Medio Ambiente, con 40 años de servicios y al que le ha tocado vivir lo peor de trabajar sin medios, cargando las bolsas y siendo un trabajo duro e intenso. Esto ha cambiado con los años, con nuevos medios, con un nuevo equipo de Medio Ambiente, de limpieza o de playas, entre otros muchos. Se trata de la evolución que ha tenido la ciudad y que en estos servicios se refleja perfectamente”.

Además, con respecto a Francisco Vela García ha destacado que “pertenece a ese período de escasez de medio y también ha vivido esa evolución que ha tenido el servicio desde finales de los años 80 hasta ahora, con vehículos actualizados para prestar el mejor servicio a la ciudadanía”.

Francisco Vela García ha sido empleado municipal desde 1986, año en el que empezó a desempeñar labores dentro de la Policía Local. Durante el acto, ha agradecido este reconocimiento, destacando que “en 34 años hemos cobrado religiosamente, algo no todos pueden decir. Muchas veces no reconocemos que el trabajo para los Ayuntamientos y como funcionarios nos da una calidad de vida grande, perdiendo de vista esto y realizando solo exigencias. Por ello, quiere agradecer a la institución todo lo que nos da, porque esto nos permite pensar en el futuro y en el de nuestros hijos. La administración hay que cuidarla y los funcionarios no la cuidamos como debiéramos”

Por su parte, José Antonio Esteban Sanduvete ha sido empleado municipal desde 1980, comenzando sus servicios en el departamento de limpieza, continuando posteriormente en labores de mantenimiento de parques infantiles. Durante el acto ha agradecido este reconocimiento, asegurando que “ha sido un orgullo trabajar en esta empresa durante 40 años, durante los que he dado lo mejor que he podido”.