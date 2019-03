PP: “Román es campeón del mundo en perder subvenciones”

“Román es campeón del mundo en perder subvenciones”. Así se ha manifestado el PP, que exige al alcalde, José María Román, responsabilidad “por perder la subvención de Ciudad Amable con la que se pretendía actuar en la carretera del Molino Viejo”.

Según el PP, “Román no se ha quedado satisfecho con gastarse en otras cosas el dinero que pagaron en su día los vecinos y que tenía carácter finalista, sino que ahora pierde una subvención para arreglar la zona”. Recuerda que, “a pesar de que los vecinos abonaron cerca de un millón de euros para el desarrollo del frontal de las urbanizaciones hace una década, no fue hasta la llegada del PP en 2011 cuando se empezó a actuar en la zona, ya que Román se había gastado este dinero finalista en otros asuntos”.

En este contexto, señala que “ahora presenta un proyecto para una subvención y el proyecto no es que no haya sido puntuado bajo, es que ha sido rechazado porque no cumple los requisitos, una cuestión que debe ser explicada por el alcalde, que debe dar la cara ante la enésima subvención perdida. En esta ocasión nos colocamos junto a ciudades muy menores como Villaluenga del Rosario o El Gastor. A esta subvención perdida hay que sumarle los 30 millones de euros perdidos en fondos europeos de la EDUSI”.

Los populares afirman que “lo que es evidente a estas alturas es que todo lo que toca Román lo convierte en ruina, demostrando una vez más que su proyecto y liderazgo está absolutamente agotado y anticuado. Hay que saber retirarse a tiempo antes de hacer el ridículo como lo está haciendo cada día”.

En otro orden de cosas, el candidato a la Alcaldía del PP de Chiclana, Andrés Núñez, celebra que “desde el Ayuntamiento de Chiclana se esté trabajando para poner en marcha un parque de calistenia, porque ésta es una propuesta realizada por el Partido Popular hace meses”.

Núñez asegura que el PP ya hizo la propuesta del parque de Calistenia en junio de 2018

La calistenia es una práctica recomendable para todo tipo de edades y para el tratamiento de determinadas dolencias, por lo que es un proyecto que beneficiaría a toda la población. En concreto, Núñez subraya que “nosotros hicimos esta propuesta en junio de 2018, pero lejos de tenerse en cuenta y tender la mano para trabajarla, el gobierno local dejó pasar los meses para justo ahora, a las puertas de las elecciones, presentar la idea como propia”.

Para el alcaldable popular este hecho muestra que “el proyecto de José María Román y del PSOE está tan agotado, tan finiquitado, que no hay ideas propias, por lo que ante la falta de éstas únicamente se les ocurre copiar”.