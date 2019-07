Luz verde a la rotonda entre la carretera de La Loma y la N-340

El Ministerio de Fomento ha cedido al Ayuntamiento de Chiclana la titularidad de un tramo de la carretera N-340A, lo que supone la consiguiente modificación de la Red de Carreteras del Estado.En este sentido, desde el organismo estatal se recuerda que el Ayuntamiento solicitó al Ministerio de Fomento con fecha de 15 de abril de 2019 la cesión de titularidad de un tramo de la carretera N-340A, que conecta la zona de la carretera de Las Lagunas y Campano con El Colorado, al amparo de las condiciones establecidas en la Ley 37/2015.

Cabe recordar también que dicha solicitud se produjo en base a las peticiones que la Administración local lleva realizando desde hace años en relación con la necesidad de crear una rotonda en la citada carretera, en la intersección que conecta la carretera que llega a este punto desde la Loma del Puerco con la N-340, en la zona próxima a El Colorado.

De esta forma, desde el Ministerio se argumenta que, una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, Fomento consideró procedente acceder a lo solicitado. Así, el expediente que ahora se hace efectivo contempla la cesión sin cargo del tramo de la carretera N-340A comprendido entre los puntos kilométricos 15+430 y 16+970. La longitud del tramo a ceder es de 1.540 metros, con una superficie estimada de 44.942 metros cuadrados.

La cesión de este tramo, que hasta la fecha pertenecía a la Red de Carreteras del Estado, no menoscaba la continuidad de la red viaria estatal ni la funcionalidad de la misma, según se hace constar desde el Ministerio, ya que se trata de un tramo que carece de función de servicio al tráfico de largo recorrido. Asimismo, el cambio de titularidad no conlleva transferencia de capital alguno, no generándose obligaciones económicas o gasto para la Administración General del Estado, apuntan.

A este respecto, cabe recordar que desde el Consistorio se viene poniendo sobre la mesa desde hace ya algunos años la necesidad de acometer las obras de la citada glorieta en un punto especialmente problemático para la circulación, sobre todo durante la temporada estival, una demanda que hasta la fecha no había obtenido respuesta alguna y cuya resolución llega ahora en forma de cesión para que sea el propio Ayuntamiento quien acometa los trabajos en lugar de la Administración central, como también se había demandado por parte municipal en varias ocasiones desde el año 2017.