Quejas por la falta de personal y de médicos en el centro de salud de Los Gallos

Los miembros de la Comisión Ejecutiva Local del PSOE, Francisco Cifredo y Antonio Pérez Noria, han hecho balance de la apertura del centro de salud de Los Gallos y de los primeros días de atención a la ciudadanía. En este sentido, Cifredo ha destacado que, "una vez han pasado las elecciones generales y para no influenciar en las mismas, comparecemos para aclarar que la gestión del centro de salud de Los Gallos es exclusiva de la Junta de Andalucía". "Y decimos esto porque el Ayuntamiento se ha limitado a construir el edificio y toda la gestión de organización y apertura corresponde a la Junta, que es la responsable del revuelo que se ha formado en estos primeros días por falta de personal, asignación de médicos a los usuarios, etcétera", ha indicado el portavoz socialista, quien ha lamentado que "se ha informado a la ciudadanía de manera intencionada de que la culpa es el alcalde, cuando todo el mundo debe saber que el Ayuntamiento no es el responsable de la gestión del centro de salud".

Fuentes de la Junta, sin embargo, niegan esta versión. "Desde su apertura sólo existe una reclamación. se trata de un paciente que no estaba de acuerdo con el cambio y ha vuelto al Centro de origen. Nos parece que en materia de salud no procede el uso político que desorienta y desinforma a la población que está haciendo el partido socialista en Chiclana creando con una alarma que no procede. En salud deben imperar otros principios y valores que redunden en el Bienestar de la población. Actualmente el centro tiene un médico más de lo previsto".

Sin embargo, Francisco Cifredo ha recordado que "las obras de este equipamiento sanitario finalizaron en octubre del pasado año y que el pasado 15 de enero se procedió a la cesión del mismo al SAS, con el objetivo de que se procediera a su dotación de mobiliario y equipos informáticos y su puesta en marcha con el personal necesario para ello". "El centro de salud se ha abierto el 22 de abril por parte de la Junta de Andalucía de PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, por lo que creemos que, de manera intencionada, se está creando un cierto malestar entre la ciudadanía posiblemente para arañar votos en las elecciones municipales del día 26. Todo ello afectando de forma especial a los propios usuarios", ha manifestado el responsable de la Ejecutiva Local del PSOE, quien ha incidido en que "la culpa de que no funcione bien el centro de salud de Los Gallos es de la Junta de Andalucía, actual responsable de su gestión".

Critican que hay sólo tres consultas abiertas y siete cerradas, con un pediatra para más de 1.500 niños

Además, Cifredo ha animado a la Administración autonómica para que, "de una vez por todas, se proceda a la compra-venta del inmueble, liquidando un dinero importante que se le debe a esta ciudad. Esperemos que más bien pronto mejore la situación, que está sufriendo el pueblo de Chiclana".

Por su parte, Antonio Pérez Noria ha mostrado su satisfacción por la apertura del centro de salud de Los Gallos, "ya que contamos con unas magníficas instalaciones sanitarias gracias a que este Ayuntamiento cumplió con creces después de muchísimos problemas". "Sin embargo, desde el punto de vista profesional nos da la impresión de que la estimación de la población que depende del centro no es correcta, puesto que se está desbordando la situación con más de 2.000 solicitudes de adscripciones que no estaban contempladas inicialmente", ha indicado este profesional sanitario, quien ha recordado que, "pese a que no está muy bien delimitada la zona de influencia, estamos hablando de una extensión enorme entre Pago del Humo, la playa y parte de la ciudad. En definitiva, se trata de una población enorme, sin contar con todos los que vendrán este verano, momento en el que esperamos que se refuerce el personal sanitario".

"Estimamos que el personal existente en este centro de salud es escaso, ya que hay seis médicos, tres en turno de mañana y otros tres en turno de tarde, y, por otro lado, hay otras siete consultas cerradas, por lo que consideramos que está absolutamente infrautilizado", ha indicado el miembro de la Ejecutiva Local socialista, quien ha añadido que "se podía atender a la población con más personal, puesto que las instalaciones son amplias y cuentan con consultas cerradas por no haber personal".

"Esperemos que la Junta de Andalucía vaya cumpliendo con la ratio de médicos, enfermeros y pediatras, ya que, en este último caso, solo hay una profesional para más de 1.500 niños", ha expresado Pérez Noria, quien ha finalizado añadiendo que "es una alegría contar con este gran centro de salud tras cumplir su parte el Ayuntamiento y esperemos que la Junta también cumpla su parte y contemos con el personal necesario para atender a la población existente".