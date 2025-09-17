Más de un centenar de actividades conforman la Oferta Educativa de este curso en Chiclana

La primera teniente de alcalde de Chiclana, Ana González, presentó hoy la Oferta Educativa destinada al presente curso escolar en el Centro de Interpretación del Vino la Sal, en un acto en el que también estuvieron presentes la delegada municipal de Educación, María José Batista, representantes de la comunidad educativa, de empresas que colaboran en la organización de las actividades, así como técnicos de las diferentes áreas del Ayuntamiento, cuyos programas están incluidos en esta propuesta.

Concretamente, está compuesta por más de un centenar de actividades, programas, talleres, charlas y jornadas y ha sido elaborada por la Delegación Municipal de Educación, con la participación de los departamentos de Consumo, Cultura, Deportes, Juventud, Mujer, Medio Ambiente, Sanidad, Servicios Sociales, Familia e Infancia y Mayores.

Durante esta presentación, Ana González señaló que “la Oferta Educativa es un recurso que ponemos a disposición de los centros educativos con muchísima ilusión, porque creemos en la educación pública, igualitaria, inclusiva y de calidad”. Así, detalló, “durante todo el curso se van a llevar 115 actividades, siete más que en el último curso escolar, gracias a la implicación de todas las áreas municipales y entidades privadas”.

Por su parte, María José Batista subrayó que se trata de proyecto “cargado de mucho cariño por parte de todas las delegaciones municipales”.

La Oferta Educativa es un complemento y no solo está destinada a los estudiantes, sino también a las familias y al conjunto de la comunidad educativa. Y en ella se implican el Ayuntamiento, colegios, familiares, entidades privadas, asociaciones y personas particulares. Además, es una herramienta en continuo proceso de renovación y actualización, adaptada a las necesidades e inquietudes que plantea la comunidad educativa, sin dejar de ser, al mismo tiempo, un instrumento pedagógico con el que aprovechar y disfrutar los múltiples recursos que ofrece la ciudad.

Hay que destacar que la Oferta Educativa incluye actividades de la Delegación de Deportes como es el caso de ‘Adáptate’ o de la Delegación de Cultura, mediante la Escuela Municipal de Arte, que propone una amplia variedad de talleres entre los que destacan, diseño gráfico, yoga, bolillo o las exposiciones permanentes e itinerantes del Museo de Chiclana. La Delegación de la Mujer continúa ofreciendo actividades planificadas dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, entre las que destaca ‘Sexismo en los videojuegos’, ‘Relaciones en igualdad’, ‘Red de jóvenes por la igualdad’, ‘Micromachismos’, etcétera.