En agradecimiento al apoyo para las mejoras en las barriadas Recreo San Pedro y Fermesa, de Chiclana

La AVV Recreo San Pedro han acogido con satisfacción la relación definitiva de beneficiarios del programa de Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) en el marco de la Inversión Territorial Integrada (ITI) 2014-2020 de la provincia de Cádiz, en la que han sido beneficiarias comunidades de propietarios de las barriadas Recreo San Pedro y Fermesa.

Gracias a este programa, y sin malas intenciones, hemos ganado burocráticamente una batalla, pero no la guerra. La inclusión de nueve bloques de ambas barriadas para la colocación de ascensores ha sido como si a los vecinos les hubiese tocado la lotería, satisfacción, alegría inundada en lágrimas que ven como sus vidas, y en especial las de los más mayores, van a dar un giro de 180 grados. Al mismo tiempo sentimos una gran tristeza por los vecinos que se han quedado fuera de esta subvención, que son los bloques 1,5,7,10 y 11, de la Barriada Recreo San Pedro.

No cabe duda de que nuestro colectivo vecinal seguirá trabajando e insistiendo para que estos vecinos que se han quedado fuera tengan las mismas oportunidades y puedan adherirse y disfrutar de unos ascensores que cambiaran su calidad de vida. Ni que decir tiene que ellos no están solos, tienen el apoyo de sus vecinos y por supuesto de la Asociación. de Vecinos, que no está dispuesta a ceder ni un ápice en sus pretensiones de 'ascensores para todos'.

Después de tres meses de incertidumbre, falta de seguridad y desconfianza, por fin hemos podido ver la luz al final del túnel y confiamos y hacemos un llamamiento a todos los partidos políticos para que hagan un esfuerzo de unidad por el bien común de estos vecinos, que se transformaría en una ampliación del presupuesto para este fin. El dinero hay que buscarlo y nosotros creemos que tanto el Ayuntamiento de Chiclana, la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía tienen medios suficientes para que este proyecto de accesibilidad se lleve a buen puerto. Más aún cuando somos conocedores de que ha habido comunidades en otras ciudades de la provincia que finalmente han desestimado este proyecto, una inversión que podría repercutir en los vecinos que han quedado fuera de la misma en el caso de Chiclana.

Desde nuestro humilde colectivo no tenemos palabras para agradecer el gran apoyo que hemos recibido para que, de una vez por todas, esta demanda social sea una realidad. Agradecimiento a José María Román Guerrero alcalde de Chiclana, por delimitar la zona para la ubicación de dichos ascensores que en su día propuso y que fue certera y fundamental para los intereses de nuestros vecinos. Agradecimiento a la Junta de Andalucía, a Ascensión Hita del Partido Popular de Chiclana, a Ana Mestre, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, y a Mercedes Colombo, delegada de Fomento. Agradecimiento a Carlos Fernández, de Podemos Chiclana, por su apoyo, a Francisco José Navarro, de Vox Chiclana, y a Manuel Gavira, portavoz del grupo parlamentario Vox en la Junta de Andalucía.

Nuestro mayor agradecimiento y reconocimiento al tejido asociativo chiclanero, que ha demostrado, una vez más, estar a la altura de las circunstancias para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. A la asociación de mayores Virgen de la Soledad, asociación de mayores Huerta del Rosario, Centro Municipal Santa Ana, Asociación de Jubilados de la Policía Nacional de España, Asociación Chiclana Voluntaria y a la AVV Antonio Machado, Tajarejo, Esperanza del Marquesado, La Salineta Llano de las Maravillas, La Fuensanta, Rafael Alberti, San José del Arenal, Fernando Quiñones, Virgen del Carmen del Trovador, Ermita de Santa Ana, Azahar de la Longuera, El Pilar del Cerrillo, Mayorazgo Alto, Molino de Almansa, La Paz, Amigos de Blas Infante, Federico García Lorca, Poeta García Gutiérrez, Pintor Sebastián Gessa y a la Asociación de Mujeres Mari Luz Sánchez Carmona.

A las cerca de 2.000 personas que han firmado la petición, dándonos su apoyo. A los cientos de personas que nos han apoyado desde las redes sociales. A los medios de comunicación Tuya La Janda, 8TV Chiclana, Canal Sur Radio y Onda Cero. Y, como no podía ser de otra manera, en estos tiempos donde parece que los ciudadanos estamos solos y nuestros problemas no importan a nadie, te encuentras a dos grandísimos profesionales siempre dispuestos a ayudarte como son Antonio González y Fernando Melero, de Diario de Cádiz. Fernando ha sido un honor, has dejado el listón muy alto.

Nuestro más sincero agradecimiento por vuestra valiosa colaboración. Sin vosotros y vuestra ayuda, esto no hubiera sido posible.

Y como dijo la escritora y periodista Francoise Giroud: “Nunca creí que pudiéramos transformar el mundo, pero creo que todos los días se pueden transformar las cosas”.