El campeonato de surf Barrosa Skull Groms llega este otoño a su séptima edición

El campeonato de surf Barrosa Skull Groms celebrará este otoño su séptima edición, posicionándose como una de las competiciones más destacadas del circuito Junior Series y Surfing Kids de la Federación Española de Surf. El evento tendrá lugar en la playa de La Barrosa, con un periodo de espera entre el 24 de octubre y el 30 de noviembre, reuniendo a jóvenes surfistas de entre 10 y 18 años procedentes de todo el país. Así lo ha anunciado la delegada municipal de Deportes, Isabel Butrón, quien ha comparecido en rueda de prensa junto a los representantes de la organización, Juanlu Parra y Rafael Rodríguez, y por los participantes del evento, Iris Peñalver y Lucas y Leo Casquero.

Isabel Butrón ha explicado que la competición se celebrará el mejor fin de semana entre el 24 de octubre y el 30 de noviembre, destacando que será una cita que reunirá a niños y niñas de toda España. Además, ha querido “agradecer la organización de esta séptima edición del campeonato, porque es un orgullo que una prueba de estas características se celebre en la mejor playa del mundo, que es La Barrosa. Por eso, animo a toda la ciudadanía a disfrutar de este evento”.

Rafa Rodríguez ha señalado que se trata de un campeonato que es mucho más que surf, porque será también un evento en el que la gastronomía y la moda serán protagonistas. “Se trata de una competición ya consolidada en el calendario nacional, que sirve, además, para promocionar a los niños y niñas de la provincia que practican surf”. También ha señalado que Iris, a sus siete años, será la más pequeña de la competición, siendo la primera vez que compite a nivel nacional.

Por su parte, Leo Casquero e Iris Peñalver han invitado a todo el mundo a participar en el campeonato y a acudir como público, “porque es un evento que está muy bien organizado”.

Se trata de una propuesta que combina deporte, formación, sostenibilidad y cultura, el Barrosa Skull Groms va mucho más allá de la competición, apostando por una experiencia completa que involucra a familias, escuelas, comunidad local y visitantes.

Además, el evento vuelve a poner el foco en la educación ambiental, incorporando talleres, limpiezas de playa y acciones participativas junto a escuelas locales como Kitesurf Chiclana, además del uso de licras fabricadas con plásticos reciclados del mar gracias a la colaboración con SEAQUAL YARN y GLASSY. Asimismo, el evento contará con un completo programa de actividades paralelas, como zona skate, clinics formativo, y sesiones de música en directo, fomentando un ambiente dinámico, inclusivo y atractivo para todas las edades.

Todo ello es posible gracias a la colaboración de administraciones y entidades como Ayuntamiento de Chiclana, Diputación de Cádiz, Federación Española de Surf, así como las marcas ION, Ohana, Ipanema, Rider, Rip Curl, Pyramid, Slide, Flow.

Una plataforma para la promoción de Cádiz y Chiclana

Hay que resaltar que Barrosa Skull Groms representa una oportunidad estratégica para la promoción de la provincia de Cádiz y la ciudad de Chiclana, proyectando una imagen moderna, activa y sostenible del destino. La celebración fuera de temporada contribuye directamente a la desestacionalización turística, generando impacto económico y visibilidad a nivel nacional e internacional. Y es que Barrosa Skull Groms contará nuevamente con cobertura en medios locales, regionales y nacionales, incluidos Televisión Española (Teledeporte), Surfing.es y Nautical Channel, así como con una estrategia de comunicación digital diseñada para alcanzar a públicos de todas las edades.