Una brújula en la búsqueda de empleo

Ubicada en la calle la Vid, se encuentra la sede de la asociación Arrabal, una entidad que lleva 25 años luchando día a día por dar un futuro mejor a los chiclaneros que tienen muchas dificultades para encontrar un empleo digno. Ellos intentan llegar dónde las administraciones públicas no pueden por la saturación actual del sistema.

Actualmente, entre los proyectos que trabajan se encuentra uno de los más olvidados por las administraciones, como es las la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social. Este proyecto bajo el nombre Programa Más Empleo de 'la Caixa' que desarrollan en Chiclana, es una iniciativa que ofrece cursos de formación e itinerarios integrales de inserción sociolaboral. Dicho proyecto está financiado por los Fondos Europeos y cuenta con el respaldo de la Obra Social 'La Caixa'.

El perfil que se repite en Chiclana es el de gente joven, sin estudios y con cargas familiares

Entre los perfiles de desempleados de larga duración se encuentra una gran mayoría que apenas tiene recursos, estudios y además tienen familiares a su cargo. Una situación bastante difícil que empeora y llega a situaciones desesperantes cuando se acaban las ayudas por desempleo y las de Bienestar Social.

Esta situación afecta a día de hoy a muchos chiclaneros. Sobre todo el perfil que se repite es de gente joven que anteriormente se dedicaba a cualquier sector dentro de la construcción y que dejaron sus estudios para formar parte del mercado laboral. Muchos de ellos perdieron sus puestos de trabajo y se ven sin apenas recursos y con una familia a la que mantener.

Pero cada caso es único y diferente. Aunque son muchas las historias de cada persona desempleada que acude a Arrabal, todos tienen un factor común: las ganas de encontrar un empleo digno y la falta de oportunidades para hallarlo.

En este punto de partida se encontraba Minna Silvia, una finlandesa afincada desde pequeña en Málaga que la vida la condujo hasta Chiclana. Con dos hijas a su cargo y 38 años, la búsqueda de trabajo se le hacía cuesta arriba. "Antes de llamar a la puerta de Arrabal, ya intenté por mi cuenta encontrar trabajo y pasé por la asistenta social del Ayuntamiento que fue la que me recomendó venir aquí".

Una vez en la asociación, su caso pasó a manos de los trabajadores de Arrabal entre los que se encuentran Teresa y Pedro que se encargan, junto con sus otros compañeros, de dar formación, buscar empresas interesadas en formar parte del proyecto y ofertar candidatos a los posibles puestos de trabajo que dichas empresas necesiten.

"En el caso de Minna, ella empezó con nuestros cursos de formación y empleabilidad para mejorar sus habilidades. Luego superó la propia formación y las prácticas de la empresa, y finalmente hoy está trabajando de ayudante de comercio", explicaba Pedro.

"Estoy muy contenta de volver a trabajar, me siento muy activa y le agradezco mucho la labor de esta asociación . Tanto que incluso me he venido a vivir cerca de ellos", afirmaba Minna con una gran sonrisa.