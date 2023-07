Rod Stewart desembarca esta noche en Sancti Petri

Este sábado irrumpirá como un auténtico torbellino en el escenario de Concert Music Festival el mítico Rod Stewart, uno de los artistas que más discos ha vendido de todos los tiempos, cosechando una carrera estelar en el rock, el folk o el R&B, entre otros géneros.

Esta versatilidad lo ha convertido en una de las pocas estrellas que ha encabezado las listas de éxitos a lo largo de cada década de su carrera, que en estos momentos abarca más de cincuenta años. Su extenso catálogo de canciones incluye títulos emblemáticos como Maggie May, Forever young, Rhythm of my heart, Tonight’s the night, I don’t want to talk about it y Da ya think I’m sexy?, entre otros.

Su último trabajo discográfico –el número 31 de su dilatada carrera– data de 2021 y se tituló The tears of Hercules. El propio artista lo ha definido como “mi mejor álbum en muchos años”.

Concert Music Festival también se reserva durante esta semana una tarde dedicada al público más familiar con la propuesta CMF Kids, novedad en esta edición. Será mañana domingo, a las 20:00 horas, y contará con numerosas actividades enfocadas a los más pequeños por todo el recinto del festival, como talleres, atracciones y juegos interactivos.