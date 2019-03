Vías y Obras interviene en 3.277 actuaciones a lo largo de 2018

La delegada municipal de Vías y Obras, Cándida Verdier, ha realizado un balance del trabajo de esta delegación a lo largo del año 2018. Así, dio a conocer que a lo largo del pasado año 2018 se llevaron a cabo un total de 3.277 actuaciones por parte del personal del área municipal.

La edil detalló que la amplia mayoría (1.583) correspondieron a actuaciones de mantenimiento de edificios, tales como resanado de paredes, arreglos de desperfectos, mejoras en las instalaciones municipales, etcétera… Asimismo, se actuó en un total de 433 reparaciones de socavones, que suponían un peligro para conductores y peatones, y 413 reparaciones de acerados de calles y plazas de todas las zonas del término municipal. "Quisiera resaltar que este equipo de gobierno no diferencia entre chiclaneros de primera y chiclaneros de segunda, puesto que hemos actuado por todos los puntos donde nos han requeridos, sin discriminar a ninguna barriada por no encontrarse en el centro histórico o en la zona de la costa", asegura Cándida Verdier.

Por otro lado, indicó que también se ha actuado en un total de 67 caminos y calles en el arreglo de las mismas, buena parte de estas vías son del extrarradio, aunque también señaló que se ha actuado en el casco urbano ante desperfectos que pudieran surgir en el asfalto. Asimismo, resaltó el servicio de transporte de materiales entre las distintas dependencias municipales o a sedes sociales. Así, hasta en 427 ocasiones se ha actuado a lo largo del pasado año en este servicio de transporte, afirmó Verdier, quien ha añadido que "también se ha procedido a la ejecución e otras actuaciones relacionadas con la reparación de maquinaria, rótulos, taller mecánico, etcétera…".

La delegada recordó también las distintas actuaciones que desde la Delegación Municipal de Vías y Obras se han llevado a cabo en centros educativos, bien por parte del personal propio de la delegación, o bien por parte de empresas chiclaneras, y que han supuesto una inversión superior a los 130.000 euros, ha comentado Verdier, quien ha añadido que "también se ha llevado a cabo el proyecto de reparación de acerado en distintas zonas del término municipal, ampliación de acerados o reparación de aglomerado en calles de la ciudad. Todo ello sin olvidar el trabajo que se lleva a cabo en el departamento de administración de la nave de Obras o las labores de preparación y desmontaje de los distintos actos festivos, tales como la Semana Santa, la Patrona, Santa Ana, Feria de San Antonio, Navidad, etc.".

Además, la delegada destacó otras actuaciones que se han ejecutado en 2018 como la ampliación de acerados de la calle Concepción, con un presupuesto de 19.589,35 euros, o de la calle Soledad, con un montante económico de 26.708,90 euros, la ejecución de acerado en las Banderillas, José María Ginorella y Azorín por 8.830,15 euros, la reurbanización de la calle Enrique I (65.832,76 euros), la ampliación de acerados de la calle Agustín Blázquez (7.438,96 euros), la reparación de la plaza Las 13 Rosas (2.309,07 euros), la colocación de barandillas de seguridad en carretera de Medina a la altura de la barriada de Carabina (4.270 euros) o la remodelación de plaza en calle Cuba y alrededores (6.325,40 euros).Con todo ello, Cándida Verdier ha agradecido al personal de la Delegación Municipal de Vías y Obras su trabajo diario y a la ciudadanía, "que siempre ve con respeto estas actuaciones, sacrificándose si les afectan".

La responsable del área expresó que desde Vías y Obras "se trabaja incansablemente para atender las demandas de los vecinos de Chiclana, fundamentalmente en cuanto al arreglo de desperfectos que surgen a lo largo del término municipal, así como para otros asuntos dentro del Ayuntamiento, como el traslado de objetos, la preparación de todo tipo de eventos públicos o el mantenimiento de edificios municipales", agregando que "no voy a decir que sea la delegación más importante del Ayuntamiento, porque todas las son, pero sí destacar que está destinada a buscar el bienestar de los vecinos. Además, quisiera pedir disculpas a los vecinos que no han sido atendidos, no porque no se quiere, sino por falta de recursos económicos", ha indicado.