Chiclana invertirá más de un millón de euros de la Edusi en carriles bici en las próximas semanas

La portavoz del Gobierno municipal, Cándida Verdier, ha hecho balance de la gestión del gobierno municipal a lo largo del presente mes de junio. En este sentido, Verdier recalca que “la intensa gestión de este gobierno ha posibilitado que podamos invertir en las próximas semanas más de 1,1 millones de euros de la EDUSI en la creación de casi 11 kilómetros de carriles bici y ciclo calles, que van a estar centradas en esta ocasión de la Avenida de los Descubrimientos y en la conexión de la Carretera de La Barrosa y el Pinar del Hierro”. “Así, apostamos por una ciudad con conciencia medioambiental, que sabe que las alternativas sostenibles son las que deben implantarse para tener una ciudad de futuro y para el futuro, tal y como también se pone de manifiesto en la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales, en la sustitución del alumbrado público o en la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos”.

“En este mes también hemos conmemorado el 30 Aniversario de Novo Sancti Petri, el mejor resort de España y que fue el comienzo de una próspera ciudad que dio oportunidad de futuro a cientos de mujeres y hombres de Chiclana. Es más, fue una gran oportunidad para cientos de mujeres a las que se les posibilitó una salida en el mercado laboral, pudiendo de esa manera poder tener la independencia económica que les abría puertas a más conquistas sociales, familiares, económicas, etcétera”, expresa la portavoz del gobierno, quien añade que, “no obstante, seguimos trabajando para seguir promocionando nuestra ciudad con una nueva ruta gastronómica de la mano de los hosteleros”.

Asimismo, Cándida Verdier resalta que “uno de los aspectos en los que llevamos desde el inicio trabajando intensamente es en mejorar el estado de nuestras calles y plazas. Así, no hemos dejado de lado la mejora de los diferentes accesos de nuestra ciudad, tal y como puede comprobarse en la carretera del Molino Viejo, o la nueva campaña de aglomerado que se encuentra en licitación y que posibilitará el asfaltado de vías como Salvador Dalí, Juan Avalos, Camelias, Huerta Rosario, Plaza España y así hasta más de 14 calles, lo que supone una inversión de casi 200.000 euros”. “Todo ello, sumado a la culminación del proceso de cesión por parte del Gobierno de España de más de 66.000 metros cuadrados en el parque periurbano de Las Albinas del Torno para la realización de todo tipo de eventos como la Feria de San Antonio, conciertos, el mercadillo, pruebas deportivas, etcétera”, incide.

“Y, por supuesto, en Chiclana seguimos dando ejemplo de solidaridad e innovación como demuestra la empresa Tecnocorte, dedicada habitualmente a trabajos relacionados con la industria metalúrgica y que ha donado 3.000 mascarillas que ellos mismos han fabricado para las familias con menos recursos”, manifiesta Verdier, quien añade que “el magnífico trabajo de la Delegación de Familia e Infancia nos ha posibilitado que desde UNICEF nos concedan reconocimiento de Ciudad Amiga de la infancia”. “Además, hemos estado al lado de aquellos chiclaneros y chiclaneras que están sufriendo injusticias como pasa con Rafael Reboredo, vecino que a pesar de contar con todas las premisas para poder obtener el suministro eléctrico, ve cómo ENDESA no se lo concede”, recalca.

Por último, la portavoz del Gobierno resalta que “la actividad continúa en Chiclana, tal y como se demuestra con la aprobación de 13 licencias de obra mayor en Junta de Gobierno Local, la puesta en marcha en los próximos días de dos nuevos supermercados o la aprobación desde Chiclana Natural de una operación de crédito de 2,5 millones de euros, a pesar de la negativa del PP, que se opone a que los vecinos y vecinas de Chiclana dispongan de un mejor servicio de aguas con los beneficios que eso conlleva para el bienestar y la salud de los chiclaneros y chiclaneras”. “No obstante, la actitud del PP no sorprende, más aún al ver que desde la Junta de Andalucía ha sido capaz de quitar los ascensores de unos vecinos para dárselos a otros, cuando lo que tendría que haber hecho es destinar más presupuesto para que todos los vecinos de Caja de Ahorros, Recreo San Pedro y Fermesa puedan disfrutar de este servicio”, expresa la portavoz del gobierno, quien finaliza añadiendo que, “frente a un PP que sigue mirando para otro lado y no aporta nada positivo, este Gobierno municipal no para las máquinas ni porque estemos a las puertas del verano”.