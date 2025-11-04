El Ayuntamiento concede 67.600 euros a la Unión de Viticultores Chiclaneros

El alcalde de Chiclana, José María Román, y el presidente de la Cooperativa Unión de Viticultores Chiclaneros, José Reyes, firmaron hoy un convenio de colaboración por valor de 67.600 euros, para el fomento a la cultura tradicional en Chiclana, reflejada en el cultivo de la viña, el mosto y las bodegas. En este acto también estuvo presente la delegada Municipal de Fomento, Manuela Pérez.

Este acuerdo también tiene como objeto “mantener, promocionar y recuperar la cultura del vino, que durante muchos siglos fue el motor de la vida económica de Chiclana, reflejado en el paisaje urbano de las bodegas, relacionándose a su vez con una serie de oficios artesanos como los toneleros, arrumbadores, viticultores, etcétera”, aseguran desde el Consistorio.

Para lograr este fin, se abonará la cantidad antes señalada, que se repartirá entre los socios y demás bodegas que cumplan las estipulaciones de dicho acuerdo con arreglo a las aranzadas declaradas por cada uno de ellos.

Al respecto, José María Román destacó que “lo que hemos firmado tiene que ver con la economía y con el corazón, con los sentimientos de ser chiclaneros y con esa historia arraigada al viñedo”. Para agregar, posteriormente, que “no podemos olvidar que vamos a conmemorar el 150 aniversario del título de Ciudad, precisamente por la importancia del viñedo. Estamos hablando de una economía de unos 3 millones de euros”.

Asimismo, señaló que el momento actual “es muy prometedor, por la consolidación de los viñedos que tenemos en el término municipal y al ver cómo las bodegas están trabajando para innovar, como hemos podido comprobar con el vino frizzante que ya comercializa la Cooperativa”.

Por su parte, José Reyes expresó, en nombre de los socios, “el agradecimiento al Ayuntamiento de Chiclana por la subvención concedida. Supone mucho más que una ayuda económica, ya que es un reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y la tradición que nuestros agricultores mantienen vivas generación tras generación”.

Más tarde, añadió que “el trabajo en el campo no es fácil. Nos enfrentamos a desafíos climáticos, a los cambios en el mercado y a la necesidad constante de innovar sin perder nuestras raíces. Gracias al respaldo de nuestro Ayuntamiento, podremos afrontar con mayor seguridad la siguiente campaña y contribuir al desarrollo económico de nuestra ciudad”.

Finalmente, Manuela Pérez indicó que “este convenio es importante para Chiclana, porque se trata de una acción que muestra nuestro compromiso con el sector de la viña y con los viticultores. Seguimos llevando a cabo acciones en torno al vino, como la Fiesta de la Vendimia, la Fiesta del Moscatel o recientemente llevaremos a cabo una cata entre los bodegueros para hacer llegar nuestros vinos a la hotelería y hostelería”.