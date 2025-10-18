El Ayuntamiento de Chiclana vuelve a exigir a la Junta la puesta en marcha de las tarjetas monedero de ayuda a familias vulnerables con menores

El delegado de Servicios Sociales, Francis Salado, ha denunciado, una vez más, “la dejadez, impasividad, falta de gestión y falta de corazón de la Junta de Andalucía en algo que consideramos de justicia social como las tarjetas monedero”. En este sentido, el responsable socialista ha exigido al Gobierno andaluz que, “de una vez por todas, ponga en marcha el nuevo sistema de tarjetas monedero para ayudar a familias vulnerables con menores a cargo”.

Así, hay que recordar que el pasado mes de junio, Ayuntamiento y colectivos sociales de la ciudad que se encargan de atender al conjunto de familias más vulnerables ya reclamaban la gestión de este nuevo recurso social, “que suponen un respiro para las familias, un complemento importante al resto de recursos que deben facilitar el resto de administraciones competentes en cada materia, como puede ser el Ingreso Mínimo Vital, la Renta Mínima de Inserción o nuestras ayudas económicas municipales”.

“Hoy es 17 de octubre y, hasta el momento, nada se sabe del procedimiento a seguir para gestionar estas tarjetas monedero que debían estar funcionando, como ya anunciábamos, desde el pasado 1 de enero de 2025”, ha recordado Salado, quien ha preguntado “¿a qué espera el señor Moreno Bonilla para facilitar la implantación de este sistema de reparto de tarjetas monedero? ¿Le importa algo, un mínimo, aunque sea, las familias vulnerables andaluzas al Señor Moreno Bonilla? ¿Se acuerda para algo de las familias vulnerables chiclaneras el Señor Moreno Bonilla?”.

Hay que recordar que en el segundo semestre del año 2024 se implantó por primera vez esta tarjeta monedero a través del Gobierno Central y Cruz Roja. De esta forma, más de 100 millones de euros fueron distribuidos entre todas las comunidades autónomas para beneficiar a más de 70.000 familias en toda España.

Esta medida transitoria finalizó el pasado 31 de diciembre, siendo competencia de las comunidades autónomas su gestión a partir de entonces. “Nos consta que hay comunidades autónomas que ya las están gestionando en solitario”, ha indicado el delegado de Servicios Sociales, quien ha lamentado que “en Andalucía llevamos 10 meses de retraso, 10 meses de silencio, 10 meses sin poder atender las demandas de las familias más vulnerables con la dignidad que merecen”. “Este nuevo sistema de tarjetas monedero viene a traer dignidad a estas familias, con muchas más ventajas que el anterior sistema de reparto de alimentos. Así, se puede poder adquirir los alimentos y productos de primera necesidad que cada familia necesita”, ha incidido.

Así, cuenta con mayor dotación económica que la que se prestaba a través de una bolsa de alimentos, ya que se establece una cuantía mínima de 130 euros y máxima de 220 euros mensuales. “Un mecanismo que funciona con éxito en otros países europeos de nuestro entorno. Y si funciona en otros países, ¿por qué aquí algunos se empeñan en que esto no funcione, en no ponerlo en marcha? ¿No tienen capacidad para hacerlo? ¿No saben cómo hacerlo o es que simplemente no les interesan las familias más desfavorecidas?”, ha lamentado.

“Nosotros como Ayuntamiento venimos atendiendo al conjunto de familias sin menores a cargo que esta tarjeta monedero no incluye. Lo hemos hecho a través de un convenio de colaboración con Cruz Roja por valor de 100.000 euros para este ejercicio 2025”, ha explicado Salado, quien ha añadido que “asumimos nuestra responsabilidad, apostamos por la dignidad y pusimos en marcha esta tarjeta monedero municipal. Hicimos lo que teníamos que hacer. Nos preocupamos y lo gestionamos. Es nuestro deber”.

“Exigimos a la Junta de Andalucía gestión, preocupación y ocupación de los problemas que nos afectan. Exigimos corazón, aunque dudo que lo tengan, vistos los últimos acontecimientos que afectan a nuestra sanidad pública. Y, por supuesto, exigimos que, de una vez por todas, se ponga en marcha este sistema de tarjeta monedero para atender a familias con menores a cargo”, ha reclamado Francis Salado, quien ha finalizado añadiendo que “el conjunto de familias vulnerables, de colectivos sociales y este Ayuntamiento llevamos ya 10 meses soportando este castigo por parte de la Junta de Andalucía. Algo que, desde Chiclana, no vamos a seguir tolerando ni seguir perdonando. Ya está bien”.