El Ayuntamiento de Chiclana rinde homenaje al ex director del centro de mayores San Antonio

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido este viernes el acto con motivo del Día de Andalucía, que se ha desarrollado en el centro de participación activa para personas mayores San Antonio. Un acto en el que también han estado presentes la portavoz del Gobierno, Cándida Verdier, así como del presidente de la asociación de mayores, José María Gómez Manín, y el que fue director del centro, Antonio del Río, que ha recibido la Insignia de Oro del centro en agradecimiento a la gestión realizada durante años al frente del mismo. Asimismo, durante el acto, el alcalde ha hecho entrega al centro de un reconocimiento por la labor realizada durante la pandemia, así como de una placa en agradecimiento al trabajo de Antonio del Río durante su etapa al frente del mismo.

“Hoy es un honor venir al centro de mayores San Antonio para ver a todos sus miembros, además de celebrar el Día de Andalucía y hacer entrega de una distinción al centro por el trabajo tan importante durante este tiempo de Covid-19”, ha expresado el alcalde. "También estoy aquí porque en la vida hay que ser agradecido y hay que reconocer la labor de Antonio del Río, que no hay ningún otro en Andalucía y parece que eso a algunas personas les da envidia. A algunos les da envidia y parece que en algunos sitios cae mal que se hagan las cosas bien, con trabajo, pero aún más desde el corazón, desde el cariño y haciendo las cosas con las personas como si lo haces con sus amigos”, ha manifestado.

Asimismo, José María Román ha incidido en que “Antonio del Río se merece el aplauso de todos sus amigos y mucho más, por su entrega, por su sacrificio y por las cosas injustas que le han hecho. Por ser trabajador, por ser entregado, por ser honesto y por mirar a todo el mundo para hacer las cosas bien. Pero resulta que hay gente sin corazón que no sabe leer y le ataca”.

“Aunque nos cause tristeza su partida, nos sentimos muy felices y agradecidos por tener siempre su mano tendida, por tener tanta paciencia, por contar con tanta calidad humana”, ha subrayado el regidor chiclanero, quien ha añadido que “por eso, el Ayuntamiento quiere reconocer todo este tiempo que ha dedicado a dar lo mejor de él por el bien de los mayores de Chiclana. Estamos en el centro de participación activa, pero desde siempre ha sido el Hogar de San Antonio, tu hogar, porque las grandes personas son difíciles de olvidar y tú Antonio eres uno de ellos”.

Por su parte, Antonio del Río ha dado las gracias a su familia, al Ayuntamiento y a todas las personas que forman parte del centro de mayores “por el apoyo que me han dado en todo momento”. Además, ha recordado que llegó a Chiclana “en 2006, cambiando mi zona de confort en Cádiz. Han sido 15 años increíbles y que no cambio por nada. Ahora estoy bien, pero confío en volver algún día, porque aquí he trabajado muy bien y he sentido en todo momento el calor de la gente”.

Finalmente, José María Gómez Manín ha destacado que “hoy imponemos la Insignia de Oro de nuestro centro a la persona que ha dado motivos más que suficientes para recibirla”. “Don Antonio del Río ha puesto nuestro centro a la cabeza de los centros de la provincia y ha logrado que seamos la envidia de muchos de ellos”, ha expresado el presidente de la asociación de mayores San Antonio. "Esta distinción es el reconocimiento a tantos años de buen hacer y esfuerzo por fomentar todo lo relacionado en la defensa y el bienestar de nuestros mayores. Antonio ha dejado una huella imborrable en nuestro centro y será recordado por mucho tiempo”, ha concluido.