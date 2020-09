El Consistorio recomienda el pago de la Tasa Consorcial de Basura

Ciudadanos exige una compensación a los vecinos por el pago

El grupo municipal de Ciudadanos Chiclana, "ante la enorme preocupación de los vecinos de la localidad", ha realizado una pregunta por escrito al equipo de gobierno solicitando que “aclarase la situación del pago de la Tasa Consorcial que muchos han pagado y otros aún no saben si han de hacerlo o no”.

Quintana ha recordado que “fue voluntad del propio Consistorio que los ciudadanos estuvieran exentos de abonar la tasa actual de la basura o, en el peor de los casos, correrían con los gastos, propuesta que se aprobó en pleno y que fue rechazada por el Consorcio”. “Ahora nos encontramos que finalmente la Diputación provincial de Cádiz ha pasado el cobro y los vecinos temen que, de no pagarla, les vendrá con recargos”, ha informado el portavoz naranja, manifestando que “nos tememos que la gran mayoría de ciudadanos y empresas de Chiclana ya la han abonado”.

“Según la respuesta marcada por el propio Ayuntamiento a nuestra solicitud, queremos aclarar a la ciudadanía que lamentablemente la tasa sí hay que pagarla”, ha aclarado el portavoz de Ciudadanos dejando clara su preocupación ante esta situación “porque ha tenido que ser Ciudadanos el que ha forzado al gobierno local a dar una respuesta a los chiclaneros”, y sobre la respuesta dada añaden que, "para dejar clara la situación al vecino, la Tasa Consorcial hay que pagarla”.

A este respecto, ha indicado que “poco o nada importa al ciudadano si fue una tasa creada en diputación cuando gobernaba el PP o aprobada en pleno por el PP, y que las soluciones que nos comentan no alivian el pago pues, la subida de basura no era tal hasta el año siguiente, en enero de 2021, y que los aplazamientos no significa que no se pague por muchas facilidades que se den, por lo que se van a pagar sí o sí”. El edil naranja también ha querido hacer alusión a la cantidad que se dice que supondrá el ahorro “equivalente a 2,5 millones de euros, pero no nos aclara a quién, porque el ciudadano ha pagado y no recibe nada”. Aún así, Quintana ha apuntado que “agradecemos la voluntad del alcalde en su compromiso en seguir recurriendo la tasa, pero no nos damos por satisfechos con las medidas que plantea la respuesta".

“Desde nuestra formación proponemos como alternativa para compensar a los ciudadanos una devolución o una reducción equivalente en el recibo de basura del próximo año”, ha expuesto Quintana, advirtiendo a los gobernantes de Chiclana que “en estos duros momentos las administraciones públicas no pueden jugar con los intereses de los ciudadanos, hay que ser responsables con los compromisos adquiridos con la ciudadanía y desde Ciudadanos vamos a seguir velando por el bienestar de nuestros vecinos”.