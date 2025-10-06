El Ayuntamiento de Chiclana reclama un buen mantenimiento de las piscinas para evitar la cría de mosquitos con virus del Nilo

Tras declarar la Junta de Andalucía a Chiclana como área en alerta por el virus del Nilo, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a los propietarios de piscinas y albercas para que realicen un mantenimiento adecuado de estas, con el fin de evitar la reproducción de mosquitos en dichas infraestructuras.

En este sentido, se exige la cloración adecuada en aquellas piscinas que no se pueden vaciar y el uso constante de depuradoras, evitando la estanqueidad del agua en el interior del vaso. Además, quienes cuenten con protecciones físicas deben hacer uso de las mismas, cubriendo así estas e impidiendo la puesta de huevos por los mosquitos. Y, en caso de hacerse uso de las piscinas para su disfrute, intentar no encharcar los espacios alrededor de las mismas.

“En Chiclana existen miles de piscinas, la gran mayoría permanece llena durante todo el año”, indicó el delegado de Salud, Guillermo Sierra, quien reitera a los propietarios la necesidad de realizar “un buen mantenimiento, con el objeto de impedir que los mosquitos puedan poner sus huevos y que se conviertan en criaderos de larvas”.

Cabe recordar que, según los datos que constan en las estadísticas de la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, Chiclana contaba en el año 2024 con un total de 9.441 piscinas no cubiertas, a las que había que añadir otras 71 cubiertas, repartidas a lo largo y ancho de su término municipal.

Este dato colocaba a la localidad como el quinto municipio de España con mayor número de este tipo de construcciones, incluyéndose entre ellas s las existentes tanto en parcelas particulares, como en las de urbanizaciones, así como las de hoteles o de comunidades de vecinos.