Personal niega las acusaciones del sindicato CSIF sobre contratos irregulares en el Consistorio chiclanero

El delegado municipal de Personal, José Manuel Vera, ha salido al paso de las declaraciones realizadas recientemente por el sindicato CSIF, uno de los cinco representados en el Ayuntamiento, sobre la contratación de personal en el propio Consistorio y las comisiones de servicio. En este sentido, el edil ha aclarado que “las declaraciones realizadas están sesgadas, son interesadas y faltan a la verdad”. “Este gobierno municipal, desde su área de Personal, está inmerso en la estabilización de esas comisiones de servicio desde el pasado mes de junio de 2020 con la preparación de las bases y estamos en la disposición de que en los próximos meses todas esas comisiones servicios se regularicen”, ha explicado

También ha especificando que “son unas comisiones que gobiernos anteriores, de otros colores políticos, tampoco se acordaron de regularizar y han pasado algunos años. Nos ha tocado a nosotros y estamos en disposición de sacarlas, al igual que la oferta de empleo público, que seguimos desarrollando. Es un objetivo fundamental, después de muchos años sin sacar una oferta de empleo público. Vamos a seguir trabajando, pese a las argucias, las informaciones mal intencionadas y la mala fe de alguno de los sindicatos, que lo único que esconden detrás son intereses personales e intereses privados. Tenemos una hoja de ruta clara y un trabajo avanzado, del que daremos cuenta en los próximos meses con transparencia y claridad”.

Así pues, sobre la sentencia de las comisiones de servicio, recientemente publicada, ha explicado que “hay que informar y aclarar que las comisiones de servicio son puestos de dirección que se ejercen por funcionarios de carrera, que han ganado su plaza en una oposición, a los que se les designa en puestos de responsabilidad, de organización y dirección. En ningún caso se trata de contrataciones discrecionales de personal externo a este Ayuntamiento”.

Otro de los aspectos que ha reseñado es que dicha sentencia “no establece un plazo inmediato al Ayuntamiento para regularizar estas comisiones ni anula dichas comisiones, ya que el juez no encuentra ninguna irregularidad al respecto. Las mantiene y nos da un plazo para regularizarlas, no apreciando mala fe por parte del Ayuntamiento, algo que es importante, porque tampoco nos condena en costas. Así, la sentencia nos insta a regularizar las comisiones de servicio, proceso en el que ya estamos inmersos”.

En este sentido, ha explicado que “estamos trabajando ya en el concurso de méritos. El pasado mes de junio de 2020 empezamos a trabajar en estas bases para regularizar esta situación, que fueron remitidas a los representantes sindicales, como instrumento para poner soluciones a estas comisiones. Precisamente, la Junta de Personal, a la espera de la sentencia que ahora nos atañe, decidió que lo mejor era esperar al pronunciamiento de la misma. Esto implica que ya tenemos la tarea hecha y en los próximos meses se podrán regularizar todas estas comisiones desde la normalidad”.

Otro aspecto al que ha hecho alusión José Manuel Vera es un nuevo contrato de libre designación del que también informaban, aclarando el delegado que “tengo que desmentir dicha información, porque no se ha producido tal designación. Hablan de una jefatura en concreto, pero eso no se ha producido, es totalmente falso, porque lo que ha habido es una propuesta a la representación sindical de una modificación puntual de la RPT, nada más y nada menos. No obstante, me gustaría aclarar que la propia Ley ampara los puesto de libre designación como figura reglada y legal, que forma parte de todas las administraciones”.

“En otro orden de cosas, este sindicato hablaba de gente sin contrato, de contrataciones que se habían producido sin el documento oportuno y eso vuelve a ser totalmente falso. De hecho, les invitaría a que acudieran a la vía judicial si ese hecho entienden que se ha producido. Como ustedes comprenderán, todo el personal de esta casa cuenta con su oportuno contrato, como no puede ser de otra manera”, ha especificado el delegado de Personal, destacando nuevamente “la mala fe de esta información” y el hecho de que “lo único que esconden detrás de todo esto son intereses personales e intereses privados”.