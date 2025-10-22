El Ayuntamiento de Chiclana intervino en 137 casos de absentismo durante el curso 2024-2025

El Ayuntamiento de Chiclana, a través de la Delegación de Educación, ha desarrollado la primera sesión del presente curso de la comisión local en materia de absentismo escolar, con el objetivo de exponer los datos de su memoria y las medidas de prevención llevadas a cabo durante el curso 2024-2025. Este órgano está compuesto por la delegada del área, María José Batista; el responsable de Policía Local, Jose Vera, así como técnicos de ambos departamentos.

El número de casos en los que se intervino en esta materia fue de 137 casos, 44 más que el año anterior, pero con la salvedad de que son datos que incluyen a todos los centros de la ciudad, algo que no había sucedido hasta ahora, aseguran desde la Delegación de Educación.

Hay que destacar que la población de Chiclana en edad de escolarización obligatoria en el curso pasado fue de 9.312 alumnos, por lo que este fenómeno supone un 1,47 por ciento frente al 0,96 por ciento del curso anterior. La edad que destaca es de 12 años en Primaria y 15 años en Secundaria, coincidiendo con cuarto de la EPO y segundo de la ESO, en este último la mayoría del alumnado suele ser repetidor.

María José Batista explicó que “el absentismo escolar es un reto social, porque todos debemos unirnos para su erradicación. Un ejemplo es el trabajo transversal entre el Ayuntamiento y la Delegación Territorial para reconducir y paliar los problemas surgidos en este sentido”.

Por su parte, Jose Vera manifestó que, dentro de la política pública y más concretamente desde el Ayuntamiento, “debemos hacer especial hincapié en todo lo relacionado con los menores, fomentando los hábitos saludables o el deporte y, como no, trabajando para reducir el absentismo con programas específicos como los que tiene nuestro ayuntamiento. Este proyecto realiza una gran labor, contando con el trabajo de grandes profesionales”.

Por otro lado, desde la Delegación de Educación, en coordinación con los centros, se está trabajando en el ciclo de Educación Infantil de forma preventiva y este curso se han derivado dos casos, es decir, uno más que el anterior. En Primaria, se han recibido 42 casos, lo que supone un 30,6 por ciento; mientras que en Secundaria se ha intervenido en 93, que suponen un 67,8 por ciento. No obstante, aclarar que de las 137 derivaciones se ha resuelto positivamente el 68,6 por ciento de las mismas.

Finalmente, en el último curso escolar se derivaron tres casos a Fiscalía de Protección al Menor, un caso se encuentra en los Juzgados de Chiclana y otro en el Penal Número 3 de Cádiz con sentencia condenatoria.