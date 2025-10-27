El Ayuntamiento de Chiclana entrega 40.000 euros a la campaña ‘Ningún Niño sin Juguetes’

El alcalde de Chiclana, José María Román, y el presidente de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana, Juan Jesús Sánchez, firmaron hoy un convenio de colaboración entre ambas entidades, en un acto en el que también estuvieron presentes representantes de la asociación, y el delegado municipal de Servicios Sociales, Francis Salado. Así, con la intención de fomentar las fiestas navideñas y la festividad de los Reyes Magos, el Consistorio concede 40.000 euros a dicha entidad para la distribución de regalos a las familias con menos recursos económicos dentro de la campaña ‘Ningún Niño sin juguetes’, así como para la organización de otras iniciativas.

Asimismo, hay que resaltar que este convenio tiene como objetivo instrumentar la colaboración entre el Consistorio y la asociación, promoviendo y desarrollando conjuntamente todas las actividades relacionadas con la festividad y, en particular, con la campaña ‘Ningún Niño sin Juguetes’, así como la visita y el reparto de obsequios a las personas mayores de los centros de día y centros de mayores y los actos relacionados con la proclamación de los Reyes Magos, la Estrella de Oriente y el Cartero Real.

Durante la firma, José María Román que, “un año más, trabajamos para que la Navidad llegue en su plenitud a todos los hogares de Chiclana. Para ello, un actor muy importante es la Asociación de Reyes Magos, una gran familia que sabe lo que tiene que hacer para que, en colaboración con la Delegación de Servicios Sociales, conseguir que ningún niño de la ciudad se quede sin juguetes en la mañana del 6 de enero”.

Afortunadamente, añadió el regidor municipal, “la situación permite que la cantidad aportada por el Ayuntamiento junto a todo lo que se recauda en las numerosas actividades organizadas puedan atender las demandas de quienes tienen menos recursos económicos”, y subrayó que “se ha logrado incrementar la edad máxima de niños atendidos hasta los 14 años”.

Por su parte, Juan Jesús Sánchez agradeció al alcalde “su implicación, no solo en cuanto a esta aportación económica, sino también por el esfuerzo de colaboración en todas las actividades que organizamos” y a “los compañeros de la asociación y de Cincodeluno por el trabajo que realizan y al delegado de Servicios Sociales por servir de enlace con las familias chiclaneras”.

Finalmente, dio las gracias “al pueblo de Chiclana por su colaboración con la campaña ‘Ningún Niño sin Juguetes’.