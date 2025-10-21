El Ayuntamiento de Chiclana entrega 21.000 euros al Banco de Alimentos de Cádiz

El Ayuntamiento de Chiclana y el Banco de Alimentos de Cádiz firmaron recientemente un convenio de colaboración, a través del cual el Consistorio subvenciona con 21.000 euros al colectivo social. Este acuerdo fue rubricado por el alcalde de la ciudad, José María Román, y la presidenta de la entidad, Isabel Gomis, en un acto en el que también estuvo presente el delegado de Servicios Sociales, Francisco José Salado. Gracias a este acuerdo, el Banco de Alimentos podrá sufragar los costes del mantenimiento del local destinado al almacenaje de alimentos de dicha asociación, el transporte de los mismos entre las entidades beneficiarias, así como la colaboración necesaria para llevar a cabo el programa de formación ‘Atención socio sanitaria a personas en domicilio’.

Hay que destacar que el Ayuntamiento tiene, entre sus objetivos prioritarios, establecer vehículos de apoyo a las entidades y organizaciones que carecen de ánimo de lucro, mediante subvenciones, convenios y programación conjunta, para apoyar y redundar en una mejor atención de las necesidades y carencias de los vecinos más desfavorecidos.

Por su parte, el Banco de Alimentos tiene por objeto social la intermediación sin ánimo de lucro de excedente alimentarios de mayoristas del sector, procurando canalizar los mismos hacia instituciones y entidades de utilidad social que aseguren su óptimo empleo con las debidas garantías sanitarias.

Así, trabaja para conseguir gratuitamente alimentos, su almacenamiento y posterior reparto entre las familias más necesitadas, a través de la Asociación Hogar de Nazaret, Cáritas Parroquial Santísima Trinidad, Cáritas Parroquial Santa Ángela de la Cruz, Cáritas Parroquial de San Sebastián, Cáritas Parroquial San Antonio de Padua, Asociación Colaboradores de Hogar Nazaret, Coordinadora Antidroga Nueva Luz, Monjas Agustinas Recoletas, Parroquia de San Juan Bautista, Iglesia Evangelista Bautista y Parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Además, junto a Arrabal, lleva a cabo distintas acciones para la formación en Ayuda a Domicilio.

José María Román señaló la importancia de ayudar a través de los colectivos, destacando que el incremento del empleo y la bonanza de la economía “hacen que cada vez sea menos preciso el Banco de Alimentos”. No obstante, la colaboración ahora entre las partes va destinada al nuevo enfoque de esta entidad, “dando especial importancia a la labor formativa y educacional para ayudar a las familias y a las personas a encontrar un nuevo espacio vital en el que proyectar su vida. Este acuerdo es positivo para la colectividad, la inclusión social y la seguridad ciudadana, porque nadie se queda atrás”.

Isabel Gomis agradeció la firma un año más de este convenio, “porque creemos y apostamos por la formación como herramienta básica para que las personas salgan adelante”. Además, recordó que son ocho los años que llevan trabajando en esta línea formativa y “seguiremos trabajando en ella, porque creemos firmemente en la formación”.