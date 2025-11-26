El Ayuntamiento de Chiclana ya dispone de 6 millones de euros para el rescate del edificio de la Plaza Mayor y la adquisición de solares para viviendas protegidas

Tras la aprobación de la cuarta modificación de créditos del presupuesto municipal de 2025 en el Pleno del pasado mes de julio, con objeto de destinar 6 millones de euros al rescate del edificio de la Plaza Mayor, así como para la adquisición de nuevas viviendas y solares que se destinarán a VPO y otras iniciativas e inversiones para mejorar la calidad de vida de las personas, el alcalde de Chiclana, José María Román, firmó recientemente un préstamo con la entidad financiera Ibercaja para disponer de dicho capital.

En este sentido, el Ayuntamiento de Chiclana procederá en las próximas semanas al rescate del edificio de la Plaza Mayor, con el fin de adecuarlo de cara a que pueda albergar la Escuela Oficial de Idiomas, que actualmente se encuentra ubicada en el parque público El Campito. “De esta forma, podremos darle contenido a un edificio que desde su ejecución se encuentra sin uso alguno, permitiendo así que 1.400 estudiantes de la Escuela Oficial de Idiomas puedan recibir sus clases en un espacio más próximo y accesible en pleno centro de la ciudad”, indicó al respecto la delegada de Hacienda y Patrimonio, Isabel Butrón, quien añadió que “esta medida también será muy beneficiosa para la economía de la zona, puesto que traerá consigo la llegada de establecimientos comerciales y hosteleros en la planta baja del edificio, así como la revitalización económica de los negocios existentes en el casco histórico”.

Asimismo, se mostró convencida de que dicho traslado “supondrá un cambio radical para esta zona, después de que la Junta de Andalucía haya descartado que los Juzgados se trasladen a este punto y se mantengan en El Retortillo”.

Por otro lado, desveló que “también podremos llevar a cabo nuevos proyectos e inversiones, entre ellos, seguir trabajando en la adquisición de viviendas abandonadas y solares vacíos para la construcción de nuevas VPO en Chiclana”. En este sentido, precisó que “la demanda de viviendas sociales sigue siendo muy alta, por lo que este gobierno municipal va a redoblar sus esfuerzos para atender al mayor número de familias posibles”.

En relación con este asunto, desde el Ayuntamiento se mencionó la compra en los último meses de dos parcelas en la calle Bailén para la construcción por parte de EMSISA de 19 viviendas de estas características, que se suman a las 18 en régimen de venta que se están edificando en La Cucarela, así como a las 26 en régimen de alquiler en este mismo espacio o a las 26 en El Pilar, además de las 150 incluidas en el Programa Ciconia, para el alquiler de inmuebles privados a personas demandantes. “Además, el Plan de Ordenación Urbana, cuya aprobación definitiva está prevista para principios de 2026, nos permitirá la construcción de hasta 2.000 viviendas sociales en suelos municipales”, indicó la delegada de Hacienda.

“Seguimos dando pasos importantes para sacar adelante proyectos de envergadura, con los que se mejorará la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, y que se irán plasmando en los próximos meses”, insistió Isabel Butrón, quien recordó que “las acciones de futuro no se quedan ahí, sino que también trabajamos en el en el Plan de Actuación Integrado, en los que invertiremos 14 millones de euros”.