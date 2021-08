“La Junta destina 375 millones para un hospital en Málaga, pero no hay un euro para el centro de salud de La Cucarela”

El Gobierno municipal reclama al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla que explique “por qué sí hay 375 millones de euros para un nuevo hospital en Málaga y, sin embargo, no hay un solo euro para la construcción del centro de salud de La Cucarela, tan demandado por los vecinos de La Banda”. En este sentido, manifiestan que “no entendemos cómo la provincia de Cádiz en general, tal y como estamos viendo con el hospital que no termina de arrancar en Cádiz capital, y Chiclana en particular vuelven a ser ninguneadas en materia sanitaria por el Gobierno de la Junta de Andalucía y por su presidente”.

“Evidentemente, cualquier inversión para la sanidad pública será bienvenida, pero no llegamos a entender cómo sí hay 375 millones de euros para un hospital en Málaga, pero no hay un solo euro para un centro como el de La Cucarela, que aliviaría la complicada situación del centro de salud Padre Salado, único para toda la población de La Banda y la zona norte del diseminado”, insisten desde el gobierno municipal, recordando que “no estamos reclamando nada fuera de lo normal, simplemente que todos los vecinos de Chiclana puedan disponer de un servicio de atención primaria digno y evitar las imágenes de largas colas a las puertas del centro de salud ubicado en la calle Jardines”.

Asimismo, inciden en que “Chiclana cuenta con una población censada de más de 86.000 habitantes, aunque durante todo el año residen más de 100.000 y en verano la población alcanza las 230.000. De esta forma, contamos con un centro de salud para casi 30.000 personas censadas en invierno y para casi 80.000 personas en verano, lo cual no facilita una atención adecuada a la ciudadanía”. “Además, no podemos olvidar que el ritmo de crecimiento de la población no cesa y se incrementa en casi 1.000 personas por año, por lo que es más que necesario comenzar a trabajar de cara a un nuevo centro de salud a corto-medio plazo”, expresan.